Νίγηρας: 16 νεκροί από επίθεση ενόπλων σε πομπή φορτηγών

Ένοπλοι σκότωσαν 16 αμάχους στο δυτικό Νίγηρα την περασμένη Παρασκευή, όταν έστησαν ενέδρα σε μια πομπή φορτηγών κοντά στα σύνορα με το Μάλι, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο την Κυριακή τοπικές πηγές.

Η ενέδρα σημειώθηκε στην περιοχή Μπανιμπάνγκου του Τιλαμπέρι, μια περιοχή όπου δρουν μαχητές του Ισλαμικού Κράτους στο Σαχέλ (ISS) και της Ομάδας για την Υποστήριξη του Ισλάμ και των Μουσουλμάνων (JNIM), η οποία συνδέεται με την Αλ Κάιντα.

«Πέντε φορτηγά που μετέφεραν επιβάτες και εμπορεύματα ακινητοποιήθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής. Οι ένοπλοι δράστες εκτέλεσαν 16 άνδρες», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας κάτοικος του Μπανιμπάνγκου.

Πρόσθεσε ότι τα φορτηγά είχαν αναχωρήσει από την πρωτεύουσα, Νιαμέι, με κατεύθυνση προς μια εβδομαδιαία αγορά στο Τιζιγκόρου και η επίθεση σημειώθηκε σε μια «έρημη περιοχή».

Οι δράστες έκλεψαν τρία οχήματα φορτωμένα με εμπορεύματα και έκαψαν ένα άλλο.

Η επίθεση έρχεται μετά από αρκετούς μήνες σχετικής ηρεμίας στην περιοχή, όπου μεταξύ 2021 και 2023 ομάδες τζιχαντιστών είχαν πραγματοποιήσει ένα κύμα θανατηφόρων επιθέσεων κατά πολιτών.

Παρά το γεγονός ότι έχει αναπτύξει σημαντικές στρατιωτικές δυνάμεις, η χούντα που κυβερνά τον Νίγηρα από το πραξικόπημα του Ιουλίου 2023 δυσκολεύεται να περιορίσει τη βία, ιδίως στην περιοχή του Τιλαμπέρι.

Στα νοτιοανατολικά, ο Νίγηρας αντιμετωπίζει επίσης επιθέσεις από την Μπόκο Χαράμ και το Ισλαμικό Κράτος της Δυτικής Αφρικής (ISWAP).

Πηγή: AFP

