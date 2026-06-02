Σακελλαρίδης: Το κόμμα Τσίπρα δεν καλύπτει το κενό που υπάρχει – Λίγοι μας ακούν γιατί υπάρχει κρίση αξιοπιστίας

Την άποψη ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δεν καλύπτει το κενό που υπάρχει, εξέφρασε στην εκπομπή UPDATE του ΕΡΤnews ο επικεφαλής της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, σχολιάζοντας τη «μεγάλη κρίση στον προοδευτικό χώρο και στην Αριστερά» – όπως είπε – και την ανάγκη ανασύνθεσής της προκειμένου «να βρεθεί μια θετική διέξοδος για ένα ευρύ πολιτικό ακροατήριο που έχει εμπιστευτεί την Αριστερά όλα τα προηγούμενα χρόνια, που είχε συνδεθεί με την Αριστερά, την είχε πιστέψει, είχε κινητοποιηθεί μέσα από τον χώρο της, αλλά έχασε τη πορεία του, απογοητεύτηκε και σήμερα στηρίζει κόμματα της αντιπολιτικής, του λαϊκισμού ή στη χειρότερη περίπτωση κάθεται απλά σπίτι και δεν συμμετέχει καν στην εκλογική διαδικασία».

Επεκτείνοντας τον προβληματισμό του, ο κ. Σακελλαρίδης αποκάλεσε ως «μήτρα» της ευρύτερης κρίσης στον χώρο της Αριστεράς, την «μεγάλη ήττα του ΣΥΡΙΖΑ» στις εκλογές του 2023 και ότι «κανένας αυτή τη στιγμή στην κοινωνία ή μάλλον πολύ λίγος κόσμος μας ακούει, γιατί υπάρχει μια κρίση αξιοπιστίας».

«Αν αυτή την κρίση αξιοπιστίας, δεν την βάλουμε ως ένα από τα βασικά στοιχεία της κρίσης της πολιτικής σήμερα και νομίζουμε ότι απλά είναι το ζήτημα του περιεχομένου της πολιτικής, τότε κάνουμε ένα πολύ μεγάλο λάθος», συνέχισε ο κ. Σακελλαρίδης, εξηγώντας ότι η αυτή η κρίση οφείλεται κατά τη γνώμη του στα πρόσωπα και στη μεθοδολογία που ακολουθείται, «δηλαδή με το να προσπαθούμε να κρατάμε ικανοποιημένα τα ακροατήρια όλα μαζί σε μια λογική, να τσαλαβουτήσουμε σε θολά νερά για να μην γίνουμε δυσάρρεστοι σε κανέναν. Και με αυτό τον τρόπο “να διευρυνθεί έτσι ο πολιτικός μας κύκλος”».

«Νομίζω ότι ήταν η λανθασμένη συνταγή που ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2023 και σήμερα το βλέπουμε να αναπαράγεται ως επανάληψη εκείνης της περιόδου από την ΕΛΑΣ, το κόμμα του κ. Τσίπρα», εκτίμησε ο κ. Σακελλαρίδης.

Ερωτηθείς πού προσανατολίζεται ο κ. Τσίπρας και πού διαφοροποιείται σε σχέση με τη Νέα Αριστερά, ο κ. Σακελλαρίδης απάντησε ότι «ακόμα και στο πλαίσιο των γενικών διακηρύξεων που έχουμε ακούσει και τις επόμενες μέρες από εκπροσώπους της ΕΛΑΣ στα κανάλια, έχουμε μπερδευτεί με τις πολλαπλές διαφορετικές εκφωνήσεις, είτε αυτές έχουν να κάνουν με τις σχέσεις της Ελλάδας με το Ισραήλ και σε σχέση με τη συνέχιση ή όχι της στρατηγικής συμφωνίας, είτε σε σχέση με τη γενοκτονία στη Γάζα, είτε σε σχέση με το τι πρέπει να γίνει για την ακρίβεια και με τον μισθό ο οποίος τελειώνει στις 15 του μήνα», προσθέτοντας ότι «υπάρχουν πολλαπλές εκφωνήσεις, δεν γίνονται ξεκάθαρα τα ζητήματα, δεν είναι ξεκάθαρες οι θέσεις».

«Ακόμα και στα ζητήματα που έχει πάρει, θέσεις που αφορούν για παράδειγμα την ενέργεια και τη ΔΕΗ, δεν έχει γίνει καμία ανάδειξη του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η αγορά της ενέργειας, τα ολιγοπώλια, τα καρτέλ, το χρηματιστήριο της ενέργειας, η οριακή τιμή στην ενέργεια, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον πυρήνα της ενεργειακής κρίσης που πληρώνουν σήμερα τα νοικοκυριά και εκτινάσσονται τα κέρδη των ολιγοπωλίων της ενέργειας. Βλέπουμε ότι δεν παίρνει καμία απολύτως θέση και προσπαθεί στην ουσία εξ απαλών ονύχων να τοποθετηθεί γύρω απ’ αυτά τα ζητήματα», ανέφερε ο κ. Σακελλαρίδης υποστηρίζοντας ότι όλα αυτά γίνονται «αυτή τη στιγμή από κόμματα, όπως το ΠΑΣΟΚ και την Ελλάς, [για] να αποτελέσουν συστημικούς πυλώνες και στην ουσία να δώσουν τα διαπιστευτήριά τους στα συμφέροντα, στα κόμματα, στα ολιγοπώλια, στην ολιγαρχία, στα καρτέλ».

Διευκρίνισε ότι η Νέα Αριστερά δεν διαφοροποιείται μόνο επειδή θεωρεί τον κ. Τσίπρα συστημικό, αλλά επειδή «στην περίοδο που ζούμε, σε μια περίοδο γενικευμένης θα μπορούσαμε να πούμε, επέλασης της Δεξιάς και του συντηρητισμού, σήμερα στη χώρα μας, αυτό που χρειάζεται είναι μια Αριστερά με αυτοπεποίθηση για τις ιδέες της. Μια Αριστερά η οποία να έχει αυτοπεποίθηση και για τις πρακτικές της».

«Η Αριστερά, ξέρετε, μπόρεσε και έγινε ηγεμονική στη χώρα μας επί κυρίου Τσίπρα και επί ΣΥΡΙΖΑ – το τονίζω και το υπογραμμίζω αυτό – την προηγούμενη χρονική περίοδο, όχι όταν προσπαθούσε να στρογγυλεύει το λόγο της, όταν προσπαθούσε – στην πραγματικότητα αυτό που σας είπα και πριν – να τσαλαβουτάει και στα δεξιά και στα αριστερά για να διευρύνει το πολιτικό της ακροατήριο, [αλλά] όταν έγινε κρουστική, όταν έγινε μαχητική, όταν δεν έβαλε νερό στο κρασί της και τότε ήταν που έγινε πραγματικά κοινωνικά χρήσιμη και έγινε, αν θέλετε και πλειοψηφία στο πολιτικό σύστημα της χώρας μας», δήλωσε ο κ. Σακελλαρίδης.