Νεκρά και τα έξι μέλη πληρώματος του αμερικανικού αεροσκάφους που συνετρίβη στο Ιράκ

Την απώλεια και των έξι μελών του πληρώματος επιβεβαίωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών μετά τη συντριβή αεροσκάφους ανεφοδιασμού στο Ιράκ, σε ένα περιστατικό που σημειώθηκε ενώ το αεροσκάφος πετούσε πάνω από φίλιο εναέριο χώρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών και τα έξι μέλη του πληρώματος σκοτώθηκαν στο δυστύχημα. Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι τέσσερα από τα έξι μέλη είχαν χάσει τη ζωή τους, ωστόσο στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε ότι κανείς από τους επιβαίνοντες δεν επέζησε.

Το αεροσκάφος που συνετρίβη ήταν ένα KC-135 Stratotanker, αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού της Πολεμικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συντριβή σημειώθηκε στη δυτική περιοχή του Ιράκ, ενώ το αεροσκάφος πετούσε πάνω από φίλιο εναέριο χώρο την προηγούμενη ημέρα.

Σε ανακοίνωσή της, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται. Όπως επισημαίνεται, «οι συνθήκες του περιστατικού βρίσκονται υπό διερεύνηση», ενώ διευκρινίστηκε επίσης ότι «η απώλεια του αεροσκάφους δεν οφείλεται σε εχθρικά πυρά ή σε φίλια πυρά».

Οι ταυτότητες των στρατιωτικών που σκοτώθηκαν δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα ονόματά τους θα παραμείνουν απόρρητα για διάστημα 24 ωρών, μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση των συγγενών τους.

Πηγή: newsbeast.gr

