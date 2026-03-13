Θρίλερ με το αμερικανικό ιπτάμενο τάνκερ που συνετρίβη στο Ιράκ – “Το βομβαρδίσαμε” λέει το Ιράν

Διαστάσεις θρίλερ έχει πάρει η ανακοίνωση της CENTCOM για συντριβή αμερικανικού ιπτάμενου τάνκερ KC-135 στο Ιράκ.



H CENTCOM στην ανακοίνωση της αναφέρει ότι η συντριβή «δεν οφείλεται σε εχθρικά ή φίλια πυρά», ωστόσο ώρες αργότερα φιλοϊρανική οργάνωση στο Ιράκ ανέλαβε την ευθύνη για την κατάρριψη, σύμφωνα με το Reuters.



Η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ φέρεται να δήλωσε σε ανάρτηση στο Telegram ότι κατέρριψε το αεροσκάφος «για την υπεράσπιση της κυριαρχίας και του εναέριου χώρου της χώρας μας».



Σύμφωνα με πληροφορίες στο αμερικανικό αεροσκάφος επέβαιναν έξι στρατιωτικοί με την έρευνα για τον εντοπισμό τους αλλά και του KC-135 να είναι σε εξέλιξη.

U.S. Central Command is aware of the loss of a U.S. KC-135 refueling aircraft. The incident occurred in friendly airspace during Operation Epic Fury, and rescue efforts are ongoing. Two aircraft were involved in the incident. One of the aircraft went down in western Iraq, and the… — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 12, 2026

«Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη», πρόσθεσε η CENTCOM, σύμφωνα με την οποία ένα άλλο αεροσκάφος το οποίο ενεπλάκη στο «συμβάν» μπόρεσε «να προσγειωθεί με ασφάλεια».

Γενικά, τα πληρώματα των KC-135 Stratotanker (Boeing) είναι τριμελή, όμως μπορεί να αυξάνονται, ανάλογα με την αποστολή.

«Περισσότερες πληροφορίες θα δημοσιοποιούνται ανάλογα με το πώς εξελίσσεται η κατάσταση», διαβεβαίωσε η CENTCOM, ζητώντας «υπομονή» ώσπου «συγκεντρωθούν περισσότερες λεπτομέρειες ώστε να υπάρξει σαφήνεια για τις οικογένειες των στρατιωτικών» που επέβαιναν στο αεροσκάφος.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, πρόκειται για το τέταρτο αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος που χάνει η αμερικανική πολεμική αεροπορία από την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, μετά τα τρία μαχητικά F-15 που καταρρίφθηκαν από φίλια πυρά στο Κουβέιτ.

Τα Stratotanker, μήκους 41,5 μέτρων και με άνοιγμα πτερύγων 40 μέτρων, είναι τετρακινητήρια και έχουν δυνατότητα μεταφοράς φορτίου βάρους 38 τόνων και πλέον, ανάλογα με τη διαμόρφωση.

Τυπικά, ένα πλήρωμα τέτοιου αεροσκάφους αποτελείται από: πιλότο, συγκυβερνήτη, χειριστή ανεφοδιασμού («boom operator»), που ελέγχει τον εναέριο ανεφοδιασμό άλλων αεροσκαφών

Σε ορισμένες αποστολές συμμετέχουν και ναυτίλοι ή επιπλέον μέλη πληρώματος, ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες.

Το αμερικανικό KC-135 μπορούν επίσης να διαμορφωθούν για τη μεταφορά φορτίου και ασθενών.

Η Πολεμική Αεροπορία δεν ανέφερε ποια συγκεκριμένη αποστολή εκτελούσαν τα αεροσκάφη που εμπλέκονταν στο περιστατικό της Πέμπτης.