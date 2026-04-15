MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Νέα φωτογραφία του Τραμπ με τον Ιησού να τον αγκαλιάζει: “Μπορεί να μην αρέσει στους τρελούς της Ριζοσπαστικής Αριστεράς”, έγραψε

|
THESTIVAL TEAM

Ο Ντόναλντ Τραμπ μοιράστηκε μια εικόνα που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία ο Ιησούς τον αγκαλιάζει, λίγες μόνο ημέρες αφότου δέχτηκε έντονη κριτική για τη δημοσίευση μιας παρόμοιας εικόνας που τον απεικόνιζε ως τον Χριστό.

Η εικόνα, η οποία αρχικά δημοσιεύτηκε στο X από έναν υποστηρικτή του Τραμπ, αναδημοσιεύτηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο στο Truth Social την Τετάρτη.

Μαζί με την εικόνα που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, ο Τραμπ έγραψε: «Μπορεί να μην αρέσει αυτό στους τρελούς της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, αλλά εγώ νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο!».

Στην εικόνα ο Ιησούς αγκαλιάζει τον Αμερικανό πρόεδρο ενώ ο υποστηρικτής του που την είχε δημοσιεύσει έγραφε: «Ποτέ δεν ήμουν ιδιαίτερα θρήσκος… Αλλά δεν φαίνεται, με όλα αυτά τα σατανικά, δαιμονικά τέρατα που θυσιάζουν παιδιά να αποκαλύπτονται… ότι ο Θεός ίσως παίζει το ατού του;».

Υπενθυμίζεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δημοσιεύσει μία εικόνα που είχε δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και τον απεικόνιζε ως τον Ιησού να θεραπεύει έναν άρρωστο άνδρα με ακτίνες φωτός να εκπέμπονται από τα χέρια του. Ο Τραμπ εμφανίζεται περιτριγυρισμένος από πατριωτικά σύμβολα, όπως μια κυματίζουσα αμερικανική σημαία, το Άγαλμα της Ελευθερίας και αετοί που πετούν πάνω από το κεφάλι του. Η συγκεκριμένη ανάρτηση προκάλεσε αντιδράσεις και διαγράφηκε από το Truth Social.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

