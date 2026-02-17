Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ: “Ο ΟΗΕ βρίσκεται σε φάση μετάβασης – H ευθύνη ανήκει στα 193 κράτη-μέλη”

Στο πλαίσιο εκδήλωσης με θέμα «Το μέλλον των Ηνωμένων Εθνών: Αντιμετωπίζοντας τις γεωπολιτικές εντάσεις και τη θεσμική αβεβαιότητα» που διοργάνωσε το Borough of Manhattan Community College (BMCC) στη Ν. Υόρκη, η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ πρέσβυς Aγ. Μπάλτα, ανέφερε μεταξυ άλλων ότι ο ΟΗΕ δεν βρίσκεται μπροστά στο τέλος ενός κύκλου αλλά σε μια εξελικτική διαδικασία προσαρμογής. Όπως τόνισε, ο Οργανισμός μπορεί να μεταρρυθμιστεί και να ανταποκριθεί στις νέες διεθνείς προκλήσεις, εφόσον τα κράτη-μέλη επιδείξουν πολιτική βούληση.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Γουιάνας στον ΟΗΕ πρέσβης Κάρολιν Ροντρίγκες και ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ για Θέματα Διαχείρισης και Μεταρρύθμισης Κρις Λου, ενώ το πάνελ συντόνισε ο καθηγητής του αμερικανικού Πανεπιστημίου ΝΥU και διευθυντής του προγράμματος σπουδών “UN Specialization” του Center of Global Affairs (NYU SPS) Δρ. Γουαχίγκουρου Παλ Σινγκ Σιντού.

Κατά την παρέμβασή της, η κ. Μπαλτά ανέφερε ότι η παγκόσμια συγκυρία δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με όρους διάλυσης του διεθνούς συστήματος, αλλά ως «συνέχεια» και προσαρμογή σε νέες πραγματικότητες. Όπως σημείωσε, «δεν είναι είτε το ένα είτε το άλλο. Είναι ένα συνεχές», προσθέτοντας ότι ο ΟΗΕ, ο οποίος συμπληρώνει 80 χρόνια ζωής, εξακολουθεί να διαθέτει τη δυνατότητα ανανέωσης.

Πρόσθεσε ότι ο ΟΗΕ δεν βρίσκεται στο τέλος ενός κύκλου αλλά σε «μια φάση» που θα καθορίσει την επόμενη εποχή του.

Η κ. Μπαλτά τόνισε ότι η συζήτηση γύρω από το αν ο Οργανισμός είναι ξεπερασμένος ή όχι πρέπει να μετατοπιστεί προς το ερώτημα της συλλογικής ευθύνης των κρατών-μελών. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «είναι ευθύνη των 193 κρατών που απαρτίζουν τον ΟΗΕ να αποφασίσουν αν θέλουν να αφήσουν τον οργανισμό στην άκρη ή να τον μετασχηματίσουν».

Αναφερόμενη στην ιστορική διαδρομή του Οργανισμού, η κ. Μπαλτά υπενθύμισε ότι ο ΟΗΕ δημιουργήθηκε μετά από έναν καταστροφικό παγκόσμιο πόλεμο και ότι, παρά τις σημερινές δυσκολίες, έχει συμβάλει καθοριστικά στην πρόοδο της ανθρωπότητας. «Δεν ανήκω σε εκείνους που πιστεύουν στην καταστροφή. Εάν δει κανείς την ατζέντα του ΟΗΕ, έχουμε προχωρήσει σε πολλά κεφάλαια για την ανθρωπότητα», σημείωσε, προειδοποιώντας ότι θα ήταν «καταστροφικό» να εγκαταλειφθεί αυτή η κληρονομιά.

Η ίδια επισήμανε ότι οι νέες τεχνολογίες που ο κόσμος ακόμα δεν έχει αφομοιώσει, οι διαδοχικές κρίσεις και οι αλλαγές στην παγκόσμια κοινωνία δημιουργούν συνθήκες που απαιτούν έναν «νέο ΟΗΕ», προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες. Όπως τόνισε, «ο κόσμος είναι διαφορετικός· δεν είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι που δημιούργησαν τον ΟΗΕ».

Στην εκδήλωση συμμετείχαν φοιτητές, καθηγητές πανεπιστημίων, αναλυτές και ειδικοί διεθνών σχέσεων, ενώ ο διάλογος επικεντρώθηκε στις γεωπολιτικές πιέσεις και την ανάγκη θεσμικής προσαρμογής του πολυμερούς συστήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ