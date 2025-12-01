MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Μεξικό: Ο στρατός σκοτώνει φερόμενο ως βαρόνο των ναρκωτικών που καταζητούσαν οι ΗΠΑ

|
THESTIVAL TEAM

Η μεξικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι ο στρατός σκότωσε άνδρα που φέρεται να ενεχόταν στη διακίνηση φαιντανύλης και κοκαΐνης και ζητούσαν την έκδοσή του οι αρχές των ΗΠΑ.

Ο Πέδρο Ινσούνσα Κορονέλ σκοτώθηκε σε επιχείρηση των ενόπλων δυνάμεων κατά της διακίνησης ουσιών στην πολιτεία Σιναλόα (βορειοδυτικά), διευκρίνισε μέσω X ο υπουργός Ασφάλειας Ομάρ Γκαρσία Χάρφους, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, ήταν μαζί με τον πατέρα του από τα αφεντικά φράξιας του επίφοβου καρτέλ Σιναλόα, της οργάνωσης Μπελτράν Λέιβα. Τον Μάιο, η αμερικανική δικαιοσύνη χαρακτήρισε το γκρουπούσκουλο αυτό «πιθανόν το μεγαλύτερο γνωστό κύκλωμα παραγωγής φαιντανύλης στον κόσμο».

Ο άνδρας, γνωστός με το ψευδώνυμο «Πιτσόν», αντιμετώπιζε αίτημα έκδοσης από ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Καλιφόρνια, σύμφωνα με τον κ. Γκαρσία.

Κατηγορώντας τον Πέδρο Ινσούνσα Κορονέλ για «ανθρωποκτονίες, απαγωγές, βασανιστήρια και βίαιη είσπραξη οφειλών συνδεόμενων με τη διακίνηση ναρκωτικών», ο αμερικανός πρεσβευτής στο Μεξικό Ρόναλντ Τζόνσον ανέφερε πως ο «Πιτσόν» καταζητείτο στις ΗΠΑ για «διάφορα εγκλήματα».

Ο διπλωμάτης εξέφρασε εξάλλου ικανοποίηση διότι οι μεξικανικές αρχές καταγράφουν αποτελέσματα στον αγώνα κατά της διακίνησης ναρκωτικών όταν συνεργάζονται με τις αμερικανικές.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ασκεί πίεση στο Μεξικό να κάνει περισσότερα για το ζήτημα, επί ποινή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών στα προϊόντα του αν δεν συμμορφωθεί.

Μεξικό

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Χονγκ Κονγκ: Στους 146 οι νεκροί από την πολύνεκρη πυρκαγιά σε συγκρότημα πολυκατοικιών

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Δόμνα Μιχαηλίδου: Κανείς δεν πίστευε ότι μία γυναίκα 7 μηνών έγκυος θα αναλάβει ένα υπουργείο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Άδωνις Γεωργιάδης: Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Τσίπρα για τη διαφήμιση – Η “Ρώμη” είναι πιο ενδιαφέρον βιβλίο από την “Ιθάκη”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Ανδρουλάκης από Πάτρα: Είναι κορυφαίο ζήτημα για το ΠΑΣΟΚ η περιφερειακή ανάπτυξη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Άκης Σκέρτσος: Και μετά το ταμείο ανάκαμψης, τι;

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

Κιλκίς: Τροχαίο στην ΠΑΘΕ με τρεις τραυματίες – Αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους