Χτυπήθηκε χώρος του εργοστασίου πυρηνικής ενέργειας στην Μπουσέχρ του Ιράν

Οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή από ΗΠΑ , Ισραήλ και Ιράν δεν έχουν τέλος με αυτές να γίνονται όλο και πιο επικίνδυνες και να στοχεύουν πυρηνικές εγκαταστάσεις. Χθες Τρίτη (17/3) ο χώρος όπου βρίσκεται ο πυρηνικός ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός στην Μπουσέχρ, στο νότιο Ιράν, χτυπήθηκε από «βλήμα».

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), επιβεβαίωσε σήμερα (18/3) το περιστατικό επικαλούμενος την ενημέρωσή του από την ιρανική αρμόδια αρχή και ανέφερε ότι δεν είχε προκληθεί κάποια ζημιά στην εγκατάσταση και δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ, με έδρα τη Βιένη, στην Αυστρία, «ενημερώθηκε από το Ιράν ότι βλήμα έπληξε τις εγκαταστάσεις του πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου στην Μπουσέχρ το βράδυ της Τρίτης. Δεν αναφέρθηκαν ζημιές στο εργοστάσιο ούτε τραυματισμοί του προσωπικού», ανέφερε μέσω X.

Ο γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ, ο Ραφαέλ Γκρόσι, επαναλαμβάνει την έκκλησή του για τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος», πρόσθεσε.

Το εργοστάσιο στην Μπουσέχρ, το μόνο που λειτουργεί στο Ιράν, έχει δυνατότητα παραγωγής 1.000 μεγαβάτ, ποσότητας που δεν καλύπτει παρά μικρό κλάσμα των ενεργειακών αναγκών της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

The IAEA has been informed by Iran that a projectile hit the premises of the Bushehr NPP on Tuesday evening. No damage to the plant or injuries to staff reported. Director General @RafaelMGrossi reiterates call for maximum restraint during the conflict to prevent risk of a… pic.twitter.com/fhze0vOqrQ — IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) March 18, 2026

Νωρίτερα μάλιστα οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ είχαν ανακοινώσει ότι χθες Τρίτη βομβάρδισαν «με επιτυχία» και εγκαταστάσεις ιρανικών πυραύλων κατά πλοίων επιφανείας κοντά στο Στενό του Χορμούζ χρησιμοποιώντας διατρητικές βόμβες, με ανακοινωθέν τους που δημοσιοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες.

«Πριν από μερικές ώρες, οι αμερικανικές (ένοπλες) δυνάμεις χρησιμοποίησαν με επιτυχία διατρητικές βόμβες 5.000 λιβρών (σ.σ. 2,3 τόνων) εναντίον ιρανικών εγκαταστάσεων πυραύλων κατά μήκος της ακτογραμμής του Ιράν κοντά στο στενό του Χορμούζ», ανέφερε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Hours ago, U.S. forces successfully employed multiple 5,000-pound deep penetrator munitions on hardened Iranian missile sites along Iran’s coastline near the Strait of Hormuz. The Iranian anti-ship cruise missiles in these sites posed a risk to international shipping in the… pic.twitter.com/hgCSFH0cqO March 17, 2026

«Οι πύραυλοι κρουζ κατά πλοίων επιφανείας σε αυτές τις εγκαταστάσεις ήγειραν κίνδυνο για τη διεθνή ναυσιπλοΐα στο στενό», πρόσθεσε η CENTCOM.

Η Rosatom καταδικάζει το πλήγμα στο εργοστάσιο στην Μπουσέχρ του Ιράν

Η Rosatom, η κρατική επιχείρηση πυρηνικής ενέργειας της Ρωσίας, καταδίκασε το πλήγμα χθες Τρίτη στις εγκαταστάσεις του πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου στην Μπουσέχρ, στο νότιο Ιράν, καλώντας να υπάρξει αποκλιμάκωση στον τομέα αυτόν.

«Καταδικάζουμε κατηγορηματικά αυτό που έγινε και καλούμε όλα τα μέρη στη σύγκρουση να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης της κατάστασης γύρω από τον πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό της Μπουσέχρ», ανέφερε ο Αλεξέι Λιχάτσεφ, επικεφαλής της Rosatom, σύμφωνα με δελτίο Τύπου της επιχείρησης.

Κατά την ίδια πηγή, το πλήγμα έγινε πλάι σε κτίριο της μετεωρολογικής υπηρεσίας στον τομέα όπου βρίσκεται το εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας της Μπουσέχρ, «κοντά» σε μονάδα παραγωγής.

Σύμφωνα με τη Rosatom, το επίπεδο ραδιενέργειας στην περιοχή της μονάδας –την οποία είχε αρχίσει να κατασκευάζει γερμανική κοινοπραξία τα χρόνια του 1970 αλλά δεν ολοκλήρωσε η ρωσική εταιρεία παρά το 2009– είναι φυσιολογικό και δεν υπήρξαν τραυματισμοί στην εγκατάσταση.

Νωρίτερα ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν ανέφερε ότι βλήμα κατέπεσε στην περιοχή του ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ