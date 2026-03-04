MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Μέση Ανατολή: Ανταλλαγή βομβαρδισμών ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν – Χτυπήθηκε ξενοδοχείο στη Βηρυτό – Νεκρή 11χρονη στο Κουβέιτ

THESTIVAL TEAM

Κλιμακώνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή που εισέρχεται στην πέμπτη ημέρα, με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ να σφυροκοπούν ιρανικούς στόχους και την Τεχεράνη να επιτίθεται με drones και βαλλιστικούς πυραύλους στις χώρες του Κόλπου, όπου καταγράφηκε ο θάνατος μιας εντεκάχρονης στο Κουβέιτ από θραύσματα «εχθρικών εναέριων στόχων».

Καθώς η πολεμική σύγκρουση παίρνει επικίνδυνες διαστάσεις το Ισραήλ εξαπέλυσε μέσα στη νύχτα νέο μπαράζ επιθέσεων εναντίον της Τεχεράνης και στόχων σε ολόκληρη τη χώρα ενώ το Τελ Αβίβ βρέθηκε στο στόχαστρο νέων πυραυλικών επιθέσεων με τις σειρήνες να χτυπούν συνεχώς και τον κόσμο να τρέχει στα καταφύγια.

Έξι νεκροί και οκτώ τραυματίες στη Βηρυτό

Στη Βηρυτό που βρίσκεται για μια ακόμη μέρα στο επίκεντρο των ισραηλινών επιθέσεων έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και οκτώ τραυματίστηκαν σε Αραμούν και Σααντίγιατ. Δύο πόλεις που βρίσκονται εκτός των παραδοσιακών εδαφών επιρροής της Χεζμπολάχ, της ιρανικής υποστηριζόμενης ένοπλης ομάδας, γεγονός που εγείρει ανησυχίες για απώλειες αμάχων.

Με τη γενίκευση των συγκρούσεων στόχοι γίνονται εκτός από στρατιωτικές εγκαταστάσεις και ξενοδοχεία και εμπορικά κέντρα. Σύμφωνα με πηγές από το Ισραήλ σχεδόν το 50% των πυραύλων και των μη επανδρωμένων αεροσκαφών που εκτόξευσε το ιρανικό καθεστώς είχαν ως στόχο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δείχνοντας ότι η Τεχεράνη απειλεί τους εταίρους των ΗΠΑ στην περιοχή.

Τα ξημερώματα ο ισραηλινός στρατός έπληξε ξενοδοχείο στην περιοχή Χάζμιεχ της Βηρυτού. Εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Τεχεράνη μετά από προηγούμενα πλήγματα σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις και τα αντίποινα της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε χώρες του Κόλπου.

Πέντε ημέρες μετά την έναρξη της σύγκρουσης, σχεδόν 800 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ιράν, περιλαμβανομένων ορισμένων προσώπων που, σύμφωνα με δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, θεωρούνταν ενδεχόμενοι μελλοντικοί ηγέτες της χώρας.

Την ίδια ώρα σε απολογισμό των αμερικανικών πληγμάτων προχώρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως ανακοίνωσε ο διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), Μπράντ Κούπερ, ο αμερικανικός στρατόςέχει καταστρέψει 17 ιρανικά πλοία, συμπεριλαμβανομένου ενός υποβρυχίου, ενώ έπληξε σχεδόν 2.000 στόχους στο Ιράν.

Την ίδια ώρα οι αμερικανικές υπηρεσίες ζητούν από τις πρεσβείες τους να απομακρύνουν το μη αναγκαίο προσωπικό με τη νέα οδηγία σήμερα να περιλαμβάνει και την Κύπρο.

Πηγή: ertnews.gr

Ιράν Ισραήλ

