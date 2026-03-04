Μέση Ανατολή: Ανταλλαγή βομβαρδισμών ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν – Χτυπήθηκε ξενοδοχείο στη Βηρυτό – Νεκρή 11χρονη στο Κουβέιτ

Κλιμακώνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή που εισέρχεται στην πέμπτη ημέρα, με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ να σφυροκοπούν ιρανικούς στόχους και την Τεχεράνη να επιτίθεται με drones και βαλλιστικούς πυραύλους στις χώρες του Κόλπου, όπου καταγράφηκε ο θάνατος μιας εντεκάχρονης στο Κουβέιτ από θραύσματα «εχθρικών εναέριων στόχων».

Καθώς η πολεμική σύγκρουση παίρνει επικίνδυνες διαστάσεις το Ισραήλ εξαπέλυσε μέσα στη νύχτα νέο μπαράζ επιθέσεων εναντίον της Τεχεράνης και στόχων σε ολόκληρη τη χώρα ενώ το Τελ Αβίβ βρέθηκε στο στόχαστρο νέων πυραυλικών επιθέσεων με τις σειρήνες να χτυπούν συνεχώς και τον κόσμο να τρέχει στα καταφύγια.

A Iranian ballistic missile passes through two interceptor missiles and slamming into tel aviv. pic.twitter.com/gKHhruJbyV March 4, 2026

Έξι νεκροί και οκτώ τραυματίες στη Βηρυτό

Στη Βηρυτό που βρίσκεται για μια ακόμη μέρα στο επίκεντρο των ισραηλινών επιθέσεων έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και οκτώ τραυματίστηκαν σε Αραμούν και Σααντίγιατ. Δύο πόλεις που βρίσκονται εκτός των παραδοσιακών εδαφών επιρροής της Χεζμπολάχ, της ιρανικής υποστηριζόμενης ένοπλης ομάδας, γεγονός που εγείρει ανησυχίες για απώλειες αμάχων.

Με τη γενίκευση των συγκρούσεων στόχοι γίνονται εκτός από στρατιωτικές εγκαταστάσεις και ξενοδοχεία και εμπορικά κέντρα. Σύμφωνα με πηγές από το Ισραήλ σχεδόν το 50% των πυραύλων και των μη επανδρωμένων αεροσκαφών που εκτόξευσε το ιρανικό καθεστώς είχαν ως στόχο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δείχνοντας ότι η Τεχεράνη απειλεί τους εταίρους των ΗΠΑ στην περιοχή.

Nearly 50% of the missiles and UAVs fired by the Iranian regime have been aimed at the UAE.



Tehran’s actions threaten U.S. partners across the region and put broader Middle East stability at risk. pic.twitter.com/s581ZmMAjl — American Jewish Committee (@AJCGlobal) March 3, 2026

Τα ξημερώματα ο ισραηλινός στρατός έπληξε ξενοδοχείο στην περιοχή Χάζμιεχ της Βηρυτού. Εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Τεχεράνη μετά από προηγούμενα πλήγματα σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις και τα αντίποινα της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε χώρες του Κόλπου.

Massive US-Israeli strikes on Iran overnight.



This could very well be American B-2 Spirit bombers destroying IRGC command and control centers or weapon depots, as CBS News reported they are being used.



pic.twitter.com/R8eNdovrsD — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) March 4, 2026

Πέντε ημέρες μετά την έναρξη της σύγκρουσης, σχεδόν 800 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ιράν, περιλαμβανομένων ορισμένων προσώπων που, σύμφωνα με δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, θεωρούνταν ενδεχόμενοι μελλοντικοί ηγέτες της χώρας.

Την ίδια ώρα σε απολογισμό των αμερικανικών πληγμάτων προχώρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως ανακοίνωσε ο διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), Μπράντ Κούπερ, ο αμερικανικός στρατόςέχει καταστρέψει 17 ιρανικά πλοία, συμπεριλαμβανομένου ενός υποβρυχίου, ενώ έπληξε σχεδόν 2.000 στόχους στο Ιράν.

CENTCOM Commander Brad Cooper said the U.S. Operation “Epic Fury” against Iran, now under more than 100 hours, has struck nearly 2,000 targets using 2,000+ munitions, severely degrading Iran’s air defenses and destroying hundreds of ballistic missiles, launchers, and drones.… pic.twitter.com/19n43HU2kX — Clash Report (@clashreport) March 4, 2026

Την ίδια ώρα οι αμερικανικές υπηρεσίες ζητούν από τις πρεσβείες τους να απομακρύνουν το μη αναγκαίο προσωπικό με τη νέα οδηγία σήμερα να περιλαμβάνει και την Κύπρο.

Πηγή: ertnews.gr