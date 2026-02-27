MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Mercosur: Η Κομισιόν προωθεί την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Την εμπορική συμφωνία με την ομάδα Mercosur των χωρών της Νότιας Αμερικής θα εφαρμόσει προσωρινά η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αψηφώντας την ανησυχία ορισμένων νομοθετών που έχουν προωθήσει τη συμφωνία για έλεγχο στο ανώτατο δικαστήριο της ένωσης.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία ηγείται του εκτελεστικού βραχίονα του μπλοκ ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δικαιολόγησε την κίνηση, λέγοντας ότι η συμφωνία ΕΕ – Mercosur «δίνει στην Ευρώπη ένα στρατηγικό πλεονέκτημα πρώτης κίνησης σε έναν κόσμο έντονου ανταγωνισμού και βραχυπρόθεσμων οριζόντων».

«Η προσωρινή εφαρμογή είναι, εκ φύσεως, προσωρινή», πρόσθεσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Η συμφωνία μπορεί να ολοκληρωθεί πλήρως μόνο αφού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δώσει τη συγκατάθεσή του» ανέφερε σε ανάρτησή της στα social media.

Η ανακοίνωση έρχεται καθώς η Αργεντινή και η Ουρουγουάη επικύρωσαν τη συμφωνία, μια κίνηση που χαιρετίστηκε από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα. Η Βραζιλία και η Παραγουάη είναι τα άλλα δύο μέλη της ομάδας Mercosur που υπέγραψαν τη συμφωνία με την ΕΕ και αναμένεται την επικυρώσουν.

Η ΕΕ και η Mercosur κατέληξαν σε μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου στον κόσμο τον Ιανουάριο, έπειτα από 25 χρόνια διαπραγματεύσεων. Η συμφωνία θα δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη αγορά 780 εκατ. καταναλωτών και θα ενισχύσει την θέση της Ευρώπης σε μια περιοχή πλούσια σε πόρους, η οποία αμφισβητείται ολοένα και περισσότερο από τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Η συμφωνία έχει αντιμετωπίσει σφοδρή αντίδραση στην Ευρώπη από χώρες με σημαντικές γεωργικές βιομηχανίες. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ήταν μεταξύ εκείνων που αντιτάχθηκαν στη συμφωνία, αν και η πλειοψηφία των χωρών της ΕΕ την υποστήριξε, ανοίγοντας τον δρόμο για την επικύρωσή της.

Η συμφωνία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ένα εμπόδιο στο ανώτατο δικαστήριο της ΕΕ, αφού οι νομοθέτες στο κοινοβούλιο της ΕΕ ψήφισαν υπέρ της υποβολής της για δικαστικό έλεγχο.

Mercosur Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

