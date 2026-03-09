MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Μακρόν στο πλήρωμα του Σαρλ ντε Γκωλ: Προστατεύετε τους συμπατριώτες μας, τους συμμάχους μας και ιδιαίτερα την Κύπρο

THESTIVAL TEAM

Τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να στείλει στρατιωτική βοήθεια στην Κύπρο τόνισε μιλώντας στο πλήρωμα του αεροπλανοφόρου Σαρλ ντε Γκωλ, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν.

«Η παρουσία σας εδώ αποφασίστηκε για να προστατευτούν οι συμπατριώτες μας στην περιοχή -που είναι πάνω από 400.000, οι σύμμαχοί μας και οι φίλοι μας με τους οποίους έχουμε αμυντικές συμφωνίες, ιδιαίτερα δε η Κύπρος», είπε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μιλώντας προς τους αξιωματικούς και τους ναύτες του αεροπλανοφόρου Σαρλ ντε Γκολ, το οποίο επισκέφτηκε σήμερα επιστρέφοντας από την Κύπρο στο Παρίσι.

Ο Γάλλος πρόεδρος είπε επίσης ότι «αποστολή σας είναι να συμβάλλετε στην εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και της απρόσκοπτης μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα συμφέροντα της Γαλλίας».

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία «δεν μετέχει στην εξελισσόμενη σύρραξη», ενώ επισήμανε ότι η παρουσία πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού της θα μπορούσε να συμβάλει σε ενδεχόμενες επιχειρήσεις επαναπατρισμού Γάλλων πολιτών από την περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ο Μακρόν επανέλαβε τέλος την επιθυμία της Γαλλίας να εξασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα, ανοίγοντας τα στενά του Ορμούζ και υπογράμμισε ότι πολλές ευρωπαϊκές και ασιατικές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ινδία, είναι έτοιμες να συμμετάσχουν στις σχετικές επιχειρήσεις «όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν».

Εμανουέλ Μακρόν

