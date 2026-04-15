Λίβανος: Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες κατά του Ισραήλ – Πλήγματα του ισραηλινού στρατού στη νότια Βηρυτό

Μαχητές της λιβανικής ισλαμιστικής οργάνωσης Χεζμπολάχ εκτόξευσαν περίπου 30 ρουκέτες κατά του Ισραήλ από τον Λίβανο σήμερα το πρωί, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Τα πλήγματα αυτά έγιναν την επόμενη των άμεσων συνομιλιών στην Ουάσινγκτον, μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου, των πρώτων εδώ και πάνω από 30 χρόνια, τις οποίες καταδίκασε η Χεζμπολάχ. Μετά τις συζητήσεις αυτές, το Ισραήλ και ο Λίβανος δέχθηκαν να προχωρήσουν σε άμεσες διαπραγματεύσεις με στόχο μια ειρήνη με διάρκεια, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Περίπου 30 πλήγματα σήμερα το πρωί», δήλωσε γύρω στις 09:40 ώρα Ελλάδας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο στρατιωτικός εκπρόσωπος, απαντώντας σε ερώτηση για τον αριθμό των ρουκετών που εκτοξεύθηκαν από τις πρώτες πρωινές ώρες από τη σιιτική φιλοϊρανική οργάνωση.

Ισραηλινά πλήγματα στοχοθέτησαν σήμερα δύο αυτοκίνητα σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων νοτίως της Βηρυτού, σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Το ένα πλήγμα στοχοθέτησε ένα αυτοκίνητο στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει τη Βηρυτό με το νότιο τμήμα της χώρας, κοντά στην Τζίεχ και το άλλο σημειώθηκε στη γειτονική περιοχή της Σαντιγιάτ, που δεν αποτελούν προπύργια της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Ani.

Μετά τα μαζικά πλήγματα στις 8 Απριλίου, που προκάλεσαν τον θάνατο περισσοτέρων των 350 ανθρώπων στη Βηρυτό και σε άλλες περιοχές της χώρας, το Ισραήλ δεν έχει στοχοθετήσει ξανά τη λιβανική πρωτεύουσα ύστερα από διπλωματικές πιέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

