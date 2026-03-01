Κύπρος: Σύγκληση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας από τον Νίκο Χριστοδουλίδη

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης συγκάλεσε σήμερα στις 17:00 συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, στο πλαίσιο της συνεχούς, στενής αξιολόγησης των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή και του συντονισμού των αρμόδιων υπηρεσιών.

