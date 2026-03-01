MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Κύπρος: Σύγκληση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας από τον Νίκο Χριστοδουλίδη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης συγκάλεσε σήμερα στις 17:00 συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, στο πλαίσιο της συνεχούς, στενής αξιολόγησης των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή και του συντονισμού των αρμόδιων υπηρεσιών.

Κύπρος Νίκος Χριστοδουλίδης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 5 ώρες πριν

Αντίστροφη μέτρηση για αυξήσεις σε κατώτατο μισθό, επιδόματα και κλαδικούς μισθούς

ΥΓΕΙΑ 14 ώρες πριν

Γιατί λαχταράτε ζάχαρη όταν είστε αγχωμένοι – Και γιατί δεν πρέπει να υποκύπτετε

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Ιράν: Νεκρός και ο Αμπντολραχίμ Μουσάβι, αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Επίθεση σε τάνκερ στα ανοιχτά του Ομάν, 4 τραυματίες

ΕΘΝΙΚΑ 20 ώρες πριν

Συναγερμός στη βάση στη Σούδα: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας μετά τις απειλές του Ιράν

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Λεκές από κερί στο τραπεζομάντηλο: Το απλό trick που τον εξαφανίζει