Κύπρος: Σύγκληση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας από τον Νίκο Χριστοδουλίδη
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης συγκάλεσε σήμερα στις 17:00 συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, στο πλαίσιο της συνεχούς, στενής αξιολόγησης των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή και του συντονισμού των αρμόδιων υπηρεσιών.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας @Christodulides συγκάλεσε σήμερα στις 17:00 συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, στο πλαίσιο της συνεχούς, στενής αξιολόγησης των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή και του συντονισμού των αρμόδιων υπηρεσιών.— Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) March 1, 2026