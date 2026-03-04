MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Κύπρος: Η στιγμή που τα ελληνικά F-16 προσγειώνονται στο αεροδρόμιο της Πάφου

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Στη δημοσιότητα δόθηκε το βίντεο με τα ελληνικά F-16 που καταφτάνουν στην Κύπρο με την Ελλάδα να δείχνει έμπρακτα ότι βρίσκεται στο πλευρό της Κύπρου, η οποία έγινε στόχος των Ιρανών μετά την επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ και οι ΗΠΑ στην Τεχεράνη.

Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή δήλωσε τη στήριξή της στην Κύπρο και το απέδειξε έμπρακτα στέλνοντας την φρεγάτα «Κίμων» και τη φρεγάτα «Ψαρά» στη μεγαλόνησο, καθώς και δύο ζεύγη F-16.

Η πολεμική αεροπορία έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τα F16 να καταφτάνουν στην αεροπορική βάση της Πάφου.

Τα εντυπωσιακά πλάνα κάνουν το γύρο του διαδικτύου ενώ το πρωί της Τετάρτης (4.3.26) έφτασαν στο νησί και οι δύο φρεγάτες.

F-16 Κύπρος Πάφος

