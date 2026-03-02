Κουβέιτ: Καπνός υψώνεται από την περιοχή της πρεσβείας των ΗΠΑ – “Μην έρχεστε εδώ” αναφέρει ανακοίνωση

Στήλη πυκνού καπνού υψώνεται από τον τομέα όπου βρίσκεται η αμερικανική πρεσβεία στο Κουβέιτ και στην περιοχή έχουν σπεύσει και επιχειρούν πυροσβέστες, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Παράλληλα, η εταιρεία KIPIC του εμιράτου ανακοίνωσε πως μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπληξε διυλιστήριο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δυο εργαζόμενοι. Νωρίτερα, οι αρχές ανέφεραν ότι η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε —απροσδιόριστο— αριθμό drones.

Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή πολιτικής προστασίας στο υπουργείο Εσωτερικών του Κουβέιτ, τον Μοχάμεντ Αλ Μανσούρι, η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε «ορισμένο αριθμό αεροπορικών στόχων τα ξημερώματα».

Σε αντίποινα για τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ από το Σάββατο στους οποίους σκοτώθηκαν κορυφαίοι ηγέτες του κρατικού μηχανισμού, συμπεριλαμβανομένου του ανώτατου ηγέτη της Αλί Χαμενεΐ, η Τεχεράνη εξαπολύει πλήγματα προς κάθε κατεύθυνση εναντίον αραβικών κρατών της περιοχής, βάζοντας στο στόχαστρο πάνω απ’ όλα αμερικανικές βάσεις και εγκαταστάσεις χρησιμοποιούμενες από τις ΗΠΑ.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχει σκοτωθεί και άλλοι 32 έχουν τραυματιστεί στο Κουβέιτ —όλοι αλλοδαποί— εξαιτίας των ιρανικών αντιποίνων, σύμφωνα με δεδομένα του υπουργείου Υγείας τα οποία δημοσιοποιήθηκαν χθες Κυριακή.

«Μην έρχεστε εδώ» το μήνυμα της πρεσβείας στους Αμερικανούς πολίτες

Η Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κουβέιτ καλεί τους πολίτες να αποφύγουν να μεταβούν στην πρεσβεία και να παραμείνουν στα σπίτια τους.

«Μην έρθετε στην πρεσβεία», αναφέρεται στην οδηγία που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της. «Παραμείνετε σε προστατευμένο σημείο στην κατοικία σας, στον χαμηλότερο διαθέσιμο όροφο και μακριά από παράθυρα. Μην βγείτε έξω».

Παράλληλα, προτρέπει τους Αμερικανούς πολίτες στο Κουβέιτ να «παραμείνουν σε ασφαλές καταφύγιο, να επανεξετάσουν τα σχέδια ασφαλείας σε περίπτωση επίθεσης και να παραμείνουν σε επιφυλακή για ενδεχόμενες επιπλέον μελλοντικές επιθέσεις».

Το προσωπικό της αμερικανικής πρεσβείας «παραμένει σε ασφαλές καταφύγιο», προστίθεται στην ανακοίνωση.