Κομισιόν: Οι χώρες της ΕΕ διαθέτουν επαρκή αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου

THESTIVAL TEAM

Τα κράτη μέλη της ΕΕ διαθέτουν επαρκή αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου παρά το γεγονός ότι έχουν διαταραχθεί οι εφοδιαστικές αλυσίδες λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Ανησυχούμε πολύ λιγότερο για την ασφάλεια του εφοδιασμού απ’ ό,τι για τις υψηλές τιμές ενέργειας», δήλωσε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Άννα-Κάισα Ίτκονεν.

Στις ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές, που επηρεάζονται ιδιαίτερα από τις τιμές ενέργειας, στα πρώτα λεπτά της σημερινής συνεδρίασης το χρηματιστήριο του Παρισιού σημείωσε πτώση 2,54% και της Φρανκφούρτης 2,40% ενώ το χρηματιστήριο στο Μιλάνο υποχώρησε κατά 2,19%.

Το Λονδίνο (-1,65%) ήταν λίγο πιο ανθεκτικό χάρη στα κέρδη των μεγάλων πετρελαϊκών εταιριών, οι μετοχές των οποίων περιλαμβάνονται στον δείκτη.

Σύμφωνα με την Ίτκονεν, όλες οι χώρες της ΕΕ διαθέτουν έκτακτα αποθέματα πετρελαίου που επαρκούν για 90 ημέρες.

«Οι χώρες μέλη πρέπει να ενημερώσουν την Κομισιόν εφόσον αποδεσμεύσουν τα αποθέματα αυτά. Εξ όσων γνωρίζουμε κανένα κράτος μέλος δεν το έχει πράξει μέχρι στιγμής», υπογράμμισε.

Η Ίτκονεν επιβεβαίωσε εξάλλου ότι οι χώρες της G7 θα συζητήσουν την πιθανή αποδέσμευση στρατηγικών τους αποθεμάτων πετρελαίου στη διάρκεια διαδικτυακής τους συνεδρίασης αργότερα σήμερα.

