Κολομβία: Εικόνες “αποκάλυψης” μετά τον φονικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ – Πάνω από 100 νεκροί, έρευνες για εγκλωβισμένους

Ανείπωτη καταστροφή στην Κολομβία μετά τον φονικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που συγκλόνισε τη χώρα. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 132 νεκρούς, 570 τραυματίες και δεκάδες ανθρώπους να παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε Παναμά, Ισημερινό και Βενεζουέλα, χωρίς να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με συνεργεία και εθελοντές να αναζητούν επιζώντες στα ερείπια κατεστραμμένων κτηρίων, ιδιαίτερα στην Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.

Ο σεισμός σημειώθηκε τη Δευτέρα, με επίκεντρο κοντά στο Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ, στην περιοχή Τσόκο, περίπου 400 χιλιόμετρα δυτικά της Μπογκοτά, σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS).

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρντο ντε λα Εσπριέγια, ανακοίνωσε ότι περίπου 1.600 κτήρια υπέστησαν ζημιές, εκ των οποίων τουλάχιστον 61 κατέρρευσαν ολοκληρωτικά. Παράλληλα, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να επιταχυνθεί η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων αντιμετώπισης των συνεπειών του σεισμού.

«Δεν πρόκειται να αφήσουμε τους ανθρώπους μόνους. Είναι στις καρδιές μας και θα σταθούμε δίπλα τους με όλη μας την αποφασιστικότητα», δήλωσε ο Κολομβιανός πρόεδρος.

اخر التحديثات

عدد الوفيات 111 على الاقل

460 مصابا الى الان



تُظهر لقطات الفيديو اللحظة التي انهار فيها جزء من مستشفى جامعة كالي.



pic.twitter.com/DZTZh9RpkW https://t.co/TB1oI97qQp — ABDULRHMAN🚔| عبدالرحمن (@Aaaxxxx) August 10, 2026

Ο ισχυρότερος σεισμός στην Κολομβία τον 21ο αιώνα

Η Γεωλογική Υπηρεσία της Κολομβίας χαρακτήρισε τον σεισμό τον ισχυρότερο που έχει καταγραφεί στη χώρα κατά τον 21ο αιώνα. Ακολούθησαν αρκετές μετασεισμικές δονήσεις, προκαλώντας περαιτέρω ανησυχία στους κατοίκους.

Η περιοχή του Ειρηνικού όπου εντοπίστηκε το επίκεντρο βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτυλίδι της Φωτιάς», μια ζώνη τεκτονικών ρηγμάτων που περιβάλλει τον Ειρηνικό Ωκεανό και συγκεντρώνει μεγάλο μέρος της σεισμικής δραστηριότητας παγκοσμίως.

Η περιοχή Τσόκο είναι μία από τις φτωχότερες της Κολομβίας και καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό από πυκνή ζούγκλα. Πολλές περιοχές είναι προσβάσιμες μόνο με πλοίο ή αεροπλάνο, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη αποτίμηση των καταστροφών και του αριθμού των θυμάτων.

🔴 #URGENTE | TRAGEDIA EN 🇨🇴 #COLOMBIA



Sube a 111 muertos por el sismo. Hay decenas de heridos y personas atrapadas entre los escombros. #Temblor #Terremoto #earthquake pic.twitter.com/1L0MbnknUh — Rochex R. Robinson Bonilla (@RochexRB27) August 10, 2026

Βαρύς ο απολογισμός σε πολλές περιοχές

Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι τουλάχιστον 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιοχή Ρισαράλντα, όπου βρίσκεται η Περέιρα, ενώ ακόμη 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Βάγιε ντελ Κάουκα, όπου βρίσκεται η Κάλι. Μεταξύ των νεκρών στην τελευταία περιοχή περιλαμβάνονται και τρία παιδιά.

Εννέα θάνατοι καταγράφηκαν στην Τσόκο, δύο στην Κάλδας και ένας στην Αντιόκια. Η ακριβής τοποθεσία όπου έχασαν τη ζωή τους οι υπόλοιποι νεκροί δεν είχε γίνει άμεσα γνωστή.

Παράλληλα, αυξάνονται οι αναφορές για αγνοούμενους. Μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας, σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων είχαν καταχωριστεί περισσότερα από 2.000 άτομα, κυρίως από την Κάλι και την Περέιρα.

Μεταξύ των αγνοουμένων περιλαμβάνονται μια νεαρή μητέρα με το μωρό της στην Περέιρα και μια 80χρονη γυναίκα στην Κάλι, η οικογένεια της οποίας αναζητούσε απεγνωσμένα πληροφορίες μετά την κατάρρευση του κτηρίου όπου βρισκόταν.

Εικόνες καταστροφής σε Κάλι και Περέιρα

Στην Κάλι, κάτοικοι και διασώστες αναζητούσαν εγκλωβισμένους στα συντρίμμια, ενώ οι αρχές ανέφεραν ότι άνθρωποι εξακολουθούσαν να βρίσκονται παγιδευμένοι σε ορισμένα από τα 380 κτίρια που υπέστησαν ζημιές.

«Ολόκληρο το σπίτι μου τραντάχτηκε. Δεν έχω ζήσει ποτέ έναν τόσο ισχυρό σεισμό», δήλωσε ο 64χρονος οδηγός ταξί Χόρχε Μονκάγιο, περιγράφοντας εικόνες με σύννεφα σκόνης να υψώνονται καθώς κτίρια κατέρρεαν.

Se reportan cientos de edificios caídos tras el sismo en #Colombia 🇨🇴 , la tragedia podría ser mucho mayor a la vivida hace unas semanas en Venezuela. pic.twitter.com/givqtljju4 — Gurú Político (@guruchuirer) August 10, 2026

Στην Περέιρα, φωτογραφίες και βίντεο κατέγραψαν τμήματα της οροφής του αεροδρομίου να καταρρέουν, ενώ επιβάτες προσπαθούσαν να προστατευθούν. Παράλληλα, καταστήματα, κατοικίες και άλλα κήίρια υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Ο δήμαρχος της Περέιρα, Μαουρίσιο Σαλασάρ, έκανε λόγο για τουλάχιστον 15 κτήρια που κατέρρευσαν, ενώ υπήρχαν φόβοι ότι άνθρωποι είχαν εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμμια.

Στη γειτονική Μανιζάλες, τμήμα ενός πύργου του νεογοτθικού καθεδρικού ναού κατέρρευσε πάνω στο κεντρικό κλίτος. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν εκτός των κτιρίων, υπό τον φόβο νέων μετασεισμών.

Παράλληλα, ανεστάλησαν οι πτήσεις στα αεροδρόμια των Μανιζάλες, Κίμπντο, Αρμένια, Καρτάγο, Μπουεναβεντούρα και Περέιρα, καθώς οι αρχές αξιολογούν τις ζημιές.

Διεθνής βοήθεια προς την Κολομβία

Ο σεισμός αποτελεί την πρώτη μεγάλη δοκιμασία για τον πρόεδρο Ντε λα Εσπριέγια, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του μόλις το Σαββατοκύριακο. Ο ίδιος δήλωσε ότι ανέλαβε προσωπικά τον συντονισμό της κυβερνητικής αντίδρασης στην καταστροφή.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα διαθέσουν 15,5 εκατομμύρια δολάρια για την παροχή προσωρινής στέγασης, τροφίμων και άλλης επείγουσας βοήθειας.

Παράλληλα, χώρες της Λατινικής Αμερικής προσφέρθηκαν να συνδράμουν την Κολομβία.

Ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να αποστείλει ομάδες διάσωσης, ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό και προμήθειες.

Ανάλογη προσφορά έκανε και η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σεϊνμπάουμ, ενώ ο πρόεδρος της Χιλής, Χοσέ Αντόνιο Καστ, υπογράμμισε ότι η χώρα του γνωρίζει από πρώτο χέρι τις συνέπειες των ισχυρών σεισμών και δεσμεύτηκε να παράσχει βοήθεια.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι ο απολογισμός των θυμάτων και το μέγεθος των καταστροφών ενδέχεται να αυξηθούν, καθώς συνεργεία προσπαθούν να φτάσουν στις πλέον απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

Massive 7.4 magnitude earthquake in Colombia pic.twitter.com/4LpedCpUFd — 🅽🅴🆁🅳🆈 🅲🅷🅾🅾 🅲🅷🅾🅾 (@Nerdy_Addict) August 10, 2026