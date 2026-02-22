Καθηγήτρια στη Φλόριντα φιλοξένησε άστεγο μαθητή της και τον κακοποίησε σεξουαλικά

Μια 49χρονη καθηγήτρια από τη Φλόριντα κατηγορείται ότι φιλοξένησε στο σπίτι της έναν άστεγο 18χρονο μαθητή της και στη συνέχεια τον κακοποίησε σεξουαλικά, εκμεταλλευόμενη τη θέση εξουσίας και εμπιστοσύνης που είχε αναπτύξει μαζί του. Η υπόθεση αφορά την Mackenzie McLean, εκπαιδευτικό στο Crooms Academy στο Sanford, η οποία συνελήφθη έπειτα από έρευνα των αρχών.

Από «μητρική φιγούρα» σε κατηγορούμενη

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ο 18χρονος μαθητής, που είχε εκδιωχθεί από το σπίτι του, μετακόμισε στην οικία της καθηγήτριας τον Μάρτιο του 2024. Ο ίδιος φέρεται να δήλωσε ότι αρχικά τη θεωρούσε «μητρική φιγούρα».

Ωστόσο, σύμφωνα με τις καταγγελίες, η καθηγήτρια φέρεται να του παρείχε μεγάλες ποσότητες αλκοόλ και να προχώρησε σε επανειλημμένες σεξουαλικές πράξεις χωρίς τη συναίνεσή του. Τα περιστατικά φέρονται να συνέβησαν «πέντε έως δέκα φορές» μέσα σε διάστημα δύο μηνών.

Ο μαθητής κατέθεσε ότι ένιωθε παγιδευμένος, καθώς φοβόταν ότι αν αντιστεκόταν θα έχανε τη στέγη και την υποστήριξη που του παρεχόταν.

Καταγγελίες και από ανήλικη μαθήτρια

Στην υπόθεση προστέθηκαν και καταγγελίες από 16χρονη μαθήτρια, η οποία ισχυρίστηκε ότι η εκπαιδευτικός παρείχε σε μαθητές αλκοόλ, προϊόντα κάνναβης και συνταγογραφούμενα φάρμακα χωρίς ιατρική άδεια.

Οι αρχές διερευνούν επίσης περιστατικά ακραίας συμπεριφοράς της κατηγορούμενης, τα οποία φέρονται να σημειώθηκαν όταν ο 18χρονος αποχώρησε από το σπίτι της στα τέλη του 2024.

Η McLean, η οποία εργαζόταν επί σχεδόν 25 χρόνια στο σχολικό δίκτυο της Seminole County Public Schools, τέθηκε σε διοικητική άδεια μετά τη σύλληψή της.

Αντιμετωπίζει κατηγορίες για:

– Δύο περιπτώσεις σεξουαλικής επίθεσης από πρόσωπο εξουσίας

– Μία περίπτωση διανομής ελεγχόμενης ουσίας

Το δικαστήριο όρισε εγγύηση ύψους 35.000 δολαρίων, ενώ η επόμενη εμφάνισή της ενώπιον της δικαιοσύνης έχει προγραμματιστεί για τις 31 Μαρτίου.

Σε ανακοίνωσή της, η σχολική περιφέρεια τόνισε ότι λαμβάνει σοβαρά υπόψη κάθε καταγγελία ανάρμοστης συμπεριφοράς και ότι η ασφάλεια μαθητών και προσωπικού αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα.

Η υπόθεση αναδεικνύει τα σοβαρά ζητήματα κατάχρησης εξουσίας στον χώρο της εκπαίδευσης, ιδίως όταν πρόκειται για ευάλωτους μαθητές που βρίσκονται σε δύσκολη κοινωνική ή οικογενειακή κατάσταση. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και η τελική κρίση θα ανήκει στη δικαιοσύνη.