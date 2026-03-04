MENOY

Ισραηλινό F-35 κατέρριψε ρωσικής κατασκευής ιρανικό μαχητικό πάνω από την Τεχεράνη

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΝΟΥΣΗΣ

Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-35 της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας κατέρριψε σήμερα ένα ρωσικής κατασκευής ιρανικό Yak-130 πάνω από την Τεχεράνη, ανακοίνωσε σήμερα ο ισραηλινός στρατός, στην πρώτη, όπως είπε, κατάρριψη επανδρωμένου αεροσκάφους από F-35.

Σε ηχογραφημένο ραδιοφωνικό μήνυμα που δημοσίευσε ο στρατός, ο αρχηγός της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, υποπτέραρχος Τόμερ Μπαρ, είπε στον πιλότο του F-35 ότι οι ενέργειές του ήταν «ιστορικές».

«Η ιστορική αναχαίτιση πάνω από τους ουρανούς της Τεχεράνης είναι μια έκφραση της ισχύος της αεροπορικής δύναμης και της προσωπικής σας αποφασιστικότητας. Η επόμενη αποστολή σας περιμένει ήδη», δήλωσε ο Μπαρ.

