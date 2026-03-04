MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ισραήλ: Στόχος για εξόντωση οποιοσδήποτε διάδοχος του Αλί Χαμενεΐ στο Ιράν

|
THESTIVAL TEAM

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς δήλωσε σήμερα ότι οποιοσδήποτε διάδοχος του ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ θα είναι «στόχος» για να δολοφονηθεί, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

«Οποιοσδήποτε ηγέτης διορισθεί από το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς θα είναι αναμφίβολα στόχος για εξόντωση», δήλωσε ο Κατς.

«Ο πρωθυπουργός και εγώ διατάξαμε το στρατό να προετοιμασθεί για να δράσει με όλα τα μέσα για να επιτελέσει αυτή την αποστολή», πρόσθεσε ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας.

Αλί Χαμενει Ιράν Ισραήλ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 19 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Το παραλιακό μέτωπο και οι αναπτυξιακές ευκαιρίες στο επίκεντρο της συζήτησης στην 9η North Prodexpo

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο 34χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό της 38χρονης συντρόφου του

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1 ώρα πριν

Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση “Women of Influence – Οι Γυναίκες του Σήμερα” με φιλανθρωπικό χαρακτήρα στο Onoma Hotel

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Σδούκου: Για άλλη μια φορά ο κ. Τσουκαλάς “συνελήφθη” ψευδόμενος

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Αναφορές για ισχυρές εκρήξεις σε Ντόχα, Άμπου Ντάμπι και Ντουμπάι

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Χρυσή Αυγή: Σήμερα η απόφαση του Εφετείου περί της ενοχής των 42 κατηγορούμενων