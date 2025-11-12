MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ισπανία: Εξαρθρώθηκε δίκτυο που μετέφερε ναρκωτικά μεταξύ του Μαρόκου και της Ισπανίας με drone

|
THESTIVAL TEAM

Η ισπανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα, πως κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης που οδήγησε στη σύλληψη εννέα ανθρώπων, εξαρθρώθηκε δίκτυο διακινητών που χρησιμοποιούσε αυτοσχέδια drones, ικανά να διασχίσουν περισσότερα από 200 χιλιόμετρα, για να μεταφέρουν κάνναβη από το Μαρόκο προς την Ισπανία.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη απογειώνονταν από τη νότια Ισπανία προκειμένου να παραλάβουν τα ναρκωτικά στο Μαρόκο και, κατά την επιστροφή τους, μετέφεραν το φορτίο στις κοινότητες Βεχέρ ντε λα Φροντέρα και Ταρίφα, στη νότια Ανδαλουσία, σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου της ισπανικής πολιτοφυλακής.

Τα πακέτα έφεραν φωσφορίζοντα διακριτικά και μέσα γεωεντοπισμού μέσω ραδιοσυχνοτήτων προκειμένου να διευκολυνθεί η ανεύρεσή τους κατά τη διάρκεια της νύχτας, διευκρίνισαν οι αρχές.

Η συμμορία κατασκεύαζε τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που διέθεταν αυτονομία για περισσότερα από 200 χιλιόμετρα, χρησιμοποιώντας εξαρτήματα προερχόμενα από ασιατικές εταιρείες.

«Η ομάδα ήταν ικανή να αναπτύσσει αυτοσχέδιους μηχανισμούς μεγάλης αυτονομίας, ακρίβειας και φόρτωσης, πολύ ανώτερους από τα συμβατικά εμπορικά μοντέλα», επισημαίνεται στο δελτίο Τύπου της ισπανικής αστυνομίας.

Το δίκτυο επιχειρούσε σχεδόν κάθε νύχτα, εκτοξεύοντας έως και 10 ντρόουν ταυτόχρονα, κάτι που του επέτρεπε να μεταφέρει περίπου 200 κιλά κάνναβης συνολικά.

Η επιχείρηση διεξήχθη σε συνεργασία με τη μαροκινή αστυνομία, αφού οι αρχές εντόπισαν πολλές πτήσεις άγνωστης προέλευσης ντρόουν μεταξύ των δύο χωρών.

Οκτώ λειτουργικά ντρόουν και άλλα 10 υπό κατασκευή κατασχέθηκαν, κατά τη διάρκεια ερευνών τη Δευτέρα, όπως και περισσότερα από 150 κιλά κάνναβης και το ποσό των 320.000 ευρώ. Εννέα άνθρωποι συνελήφθησαν.

Drone Ισπανία Μαρόκο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Νέες αιχμές από Γερουλάνο: Στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε έκρηξη δημοκρατίας – Χρειάζονται αλλαγές στο κόμμα

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Τραγωδία στο Περού: Λεωφορείο έπεσε σε γκρεμό – Τουλάχιστον 37 νεκροί και αρκετοί τραυματίες, δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ έστειλαν το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο στον κόσμο

ΥΓΕΙΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Δράση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την ευαισθητοποίηση του κοινού για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Πρόστιμο από τη ΔΕΑΒ σε ΠΑΟΚ για τα σπασμένα καθίσματα στις Σέρρες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Στις 26 Νοεμβρίου η ψήφιση της Αρχής Προστασίας του καταναλωτή – Θα περιλαμβάνει 300 ελεγκτές