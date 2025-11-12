Ισπανία: Εξαρθρώθηκε δίκτυο που μετέφερε ναρκωτικά μεταξύ του Μαρόκου και της Ισπανίας με drone

Η ισπανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα, πως κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης που οδήγησε στη σύλληψη εννέα ανθρώπων, εξαρθρώθηκε δίκτυο διακινητών που χρησιμοποιούσε αυτοσχέδια drones, ικανά να διασχίσουν περισσότερα από 200 χιλιόμετρα, για να μεταφέρουν κάνναβη από το Μαρόκο προς την Ισπανία.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη απογειώνονταν από τη νότια Ισπανία προκειμένου να παραλάβουν τα ναρκωτικά στο Μαρόκο και, κατά την επιστροφή τους, μετέφεραν το φορτίο στις κοινότητες Βεχέρ ντε λα Φροντέρα και Ταρίφα, στη νότια Ανδαλουσία, σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου της ισπανικής πολιτοφυλακής.

Τα πακέτα έφεραν φωσφορίζοντα διακριτικά και μέσα γεωεντοπισμού μέσω ραδιοσυχνοτήτων προκειμένου να διευκολυνθεί η ανεύρεσή τους κατά τη διάρκεια της νύχτας, διευκρίνισαν οι αρχές.

Η συμμορία κατασκεύαζε τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που διέθεταν αυτονομία για περισσότερα από 200 χιλιόμετρα, χρησιμοποιώντας εξαρτήματα προερχόμενα από ασιατικές εταιρείες.

«Η ομάδα ήταν ικανή να αναπτύσσει αυτοσχέδιους μηχανισμούς μεγάλης αυτονομίας, ακρίβειας και φόρτωσης, πολύ ανώτερους από τα συμβατικά εμπορικά μοντέλα», επισημαίνεται στο δελτίο Τύπου της ισπανικής αστυνομίας.

Το δίκτυο επιχειρούσε σχεδόν κάθε νύχτα, εκτοξεύοντας έως και 10 ντρόουν ταυτόχρονα, κάτι που του επέτρεπε να μεταφέρει περίπου 200 κιλά κάνναβης συνολικά.

Η επιχείρηση διεξήχθη σε συνεργασία με τη μαροκινή αστυνομία, αφού οι αρχές εντόπισαν πολλές πτήσεις άγνωστης προέλευσης ντρόουν μεταξύ των δύο χωρών.

Οκτώ λειτουργικά ντρόουν και άλλα 10 υπό κατασκευή κατασχέθηκαν, κατά τη διάρκεια ερευνών τη Δευτέρα, όπως και περισσότερα από 150 κιλά κάνναβης και το ποσό των 320.000 ευρώ. Εννέα άνθρωποι συνελήφθησαν.