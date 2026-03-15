MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ισχυρές εκρήξεις στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν

|
THESTIVAL TEAM

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μανάμα, την πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, καθώς το Ιράν συνεχίζει να εξαπολύει πλήγματα σε γειτονικά κράτη του Κόλπου εν είδει αντιποίνων για τον πόλεμο που εξαπέλυσαν εναντίον του οι ΗΠΑ και το Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου.

Αφότου ξέσπασε ο πόλεμος, οι αρχές του βασιλείου του Μπαχρέιν λένε πως είχαν αναχαιτίσει μέχρι χθες 125 πυραύλους και 203 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που εξαπέλυσε το Ιράν κι έχουν καταγράψει δύο θανάτους.

Στα άλλα κράτη του Κόλπου, οι ιρανικές επιθέσεις έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 22 ανθρώπους, κατά επίσημα δεδομένα.

Περισσοτερες Ειδησεις

