Ιράν: Νεκρός ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης

Τον θάνατο του επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, Ματζίντ Χαντεμί, ανακοίνωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο Χαντεμί σκοτώθηκε από αμερικανοϊσραηλινό βομβαρδισμό.

Ο υποστράτηγος Χαντεμί σκοτώθηκε στο Ιράν «τα ξημερώματα» σήμερα το πρωί, ανέφερε το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) σε ανακοίνωση που κοινοποιήθηκε μέσω του πρακτορείου ειδήσεων Fars.

Η κηδεία του Ιρανού στρατηγού θα ανακοινωθεί αργότερα, ανέφερε η ανακοίνωση.

Ο Χαντεμί διετέλεσε επικεφαλής του Οργανισμού Προστασίας Πληροφοριών και του Οργανισμού Πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης.

