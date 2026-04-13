Ιράν: “Κανένα λιμάνι δεν θα είναι ασφαλές αν κινδυνέψουν τα ιρανικά λιμάνια”

Η ενιαία διοίκηση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων δήλωσε ότι τα λιμάνια στον Περσικό Κόλπο και στη Θάλασσα του Ομάν είναι «είτε για όλους είτε για κανέναν», απαντώντας στην απόφαση των ΗΠΑ να προχωρήσουν από το απόγευμα στην επιβολή αποκλεισμού των λιμανιών του Ιράν, μετά την αποτυχία των απευθείας συνομιλιών, για την οποία η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη επιρρίπτουν την ευθύνη η μια στην άλλη.

«Οι Ενοπλες Δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θεωρούν την υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων της χώρας μας φυσικό και νόμιμο καθήκον και, κατά συνέπεια, η άσκηση της κυριαρχίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στα χωρικά μας ύδατα αποτελεί φυσικό δικαίωμα του ιρανικού έθνους», ανέφερε το IRIB, επικαλούμενο δήλωση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

«Σκάφη που συνδέονται με τον εχθρό» δεν θα έχουν το δικαίωμα να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ άλλα πλοία θα επιτρέπεται να διέρχονται, υπό την προϋπόθεση ότι θα συμμορφώνονται με τους κανονισμούς που θέτει η Τεχεράνη, αναφέρει η ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων.

«Η επιβολή περιορισμών από τις εγκληματικές ΗΠΑ στην κίνηση πλοίων σε διεθνή ύδατα αποτελεί παράνομη ενέργεια και συνιστά πειρατεία», τονίζεται επίσης. Αν απειληθεί η ασφάλεια των λιμανιών, κανένα λιμάνι στην περιοχή «δεν θα είναι ασφαλές», πρόσθεσαν οι ένοπλες δυνάμεις.

Υπενθυμίζεται πως οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες πως θα προχωρήσουν στην επιβολή, από τις 17:00 (ώρα Ελλάδας), αποκλεισμού «εναντίον πλοίων όλων των εθνικοτήτων που εισέρχονται ή αναχωρούν από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων όλων των λιμανιών στον Αραβικό Κόλπο (σ.σ. έτσι αναφέρονται στον Κόλπο) και τον κόλπο του Ομάν», σύμφωνα με ανακοινωθέν που δημοσιοποιήθηκε μέσω X.

Ταυτόχρονα διαβεβαίωσαν ότι θα επιτρέπουν την κυκλοφορία σε πλοία που δεν αναχωρούν ή κατευθύνονται στο Ιράν μέσω του στενού του Ορμούζ, θαλάσσιας αρτηρίας στρατηγικής σημασίας για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο.

Μετά την αναγγελία του αποκλεισμού αυτού, οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν αλματωδώς (+8%) στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία, ξεπερνώντας ξανά το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε χθες σε δημοσιογράφους πως δεν τον «ενδιαφέρει» αν το Ιράν θα επιστρέψει στο τραπέζι των συνομιλιών με τις ΗΠΑ ή όχι, μετά την αποτυχία των πρώτων διμερών διαπραγματεύσεων στο Ισλαμαμπάντ για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

«Δεν μ’ ενδιαφέρει αν θα επιστρέψουν ή όχι» οι Ιρανοί στις συνομιλίες, ανέφερε χαρακτηριστικά σε δημοσιογράφους στην αεροπορική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσιγκτον, καθώς επέστρεφε στην αμερικανικη πρωτεύουσα μετά το σαββατοκύριακο που πέρασε στη Φλόριντα.

Το Ιράν «δεν θα υποχωρήσει μπροστά σε καμιά απειλή», αντέταξε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ο οποίος ηγήθηκε της ιρανικής αντιπροσωπείας στο Ισλαμαμπάντ.

Με πληροφορίες από Al Jazeera, ΑΠΕ-ΜΠΕ και AFP