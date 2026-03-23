Ιράν: “Δεν υπάρχουν συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ο Τραμπ έκανε πίσω γιατί φοβήθηκε”

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης υποστήριξαν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «υποχώρησε» μετά τη «σθεναρή απάντηση» της Τεχεράνης, σχολιάζοντας την απόφασή του να «παγώσει» για πέντε ημέρες στρατιωτικά πλήγματα κατά ιρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Η κρατική τηλεόραση IRIB μετέδωσε μήνυμα στο οποίο αναφερόταν ότι «ο Τραμπ, φοβούμενος την απάντηση του Ιράν, υπαναχώρησε από το τελεσίγραφο των 48 ωρών».

Την ίδια γραμμή, υιοθέτησε και το ημιεπίσημο πρακτορείο Fars, το οποίο μετέδωσε ότι «αφού η Ισλαμική Δημοκρατία προειδοποίησε πως σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης κατά της ενεργειακής της υποδομής θα στοχοποιήσει ενεργειακές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη την περιοχή, ο Τραμπ υποχώρησε και δήλωσε ότι έδωσε εντολή για καθυστέρηση της επίθεσης».

Παράλληλα, το πρακτορείο Fars, επικαλούμενο ανώνυμη ιρανική πηγή, υποστήριξε ότι δεν υπήρξε καμία άμεση επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, «ούτε μέσω διαμεσολαβητή», αμφισβητώντας τους ισχυρισμούς περί συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Αμερικανός πρόεδρος «υποχώρησε» αφού προειδοποιήθηκε ότι το Ιράν θα μπορούσε να πλήξει μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το δημοσίευμα προσθέτει ότι ο Τραμπ έκανε λόγο για συνομιλίες με το Ιράν, ωστόσο η ιρανική πλευρά διαψεύδει ότι υπήρξε οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας.