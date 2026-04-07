Ιράκ: Διαδηλωτές εισέβαλαν στο προξενείο του Κουβέιτ στη Βασόρα μετά το πυραυλικό πλήγμα που στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους
THESTIVAL TEAM
Εξαγριωμένοι διαδηλωτές εισέβαλαν σήμερα στο προξενείο του Κουβέιτ στη Βασόρα, στον απόηχο του φονικού πυραυλικού πλήγματος.
Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι πέντε τραυματίστηκαν όταν πύραυλοι, προερχόμενοι από την πλευρά του Κουβέιτ, έπληξαν σήμερα σπίτι στο Χορ αλ Ζουμπάιρ κοντά στη Βασόρα, ανέφεραν νωρίτερα αξιωματούχοι των υπηρεσιών ασφαλείας και υγείας στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.
Η ιρακινή αστυνομία ενημέρωσε ότι ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς υπάρχουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια.
