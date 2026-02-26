ΗΠΑ: Το Instagram θα ενημερώνει τους γονείς αν το παιδί τους εμφανίζει αυτοκτονικές τάσεις

Το Instagram θα προειδοποιεί τους γονείς που έχουν ενεργοποιήσει τον «γονικό έλεγχο» στον λογαριασμό του έφηβου παιδιού τους, εφόσον διαπιστωθεί ότι αναζητά κατ’ επανάληψη πληροφορίες σχετικές με την αυτοκτονία ή τον αυτοτραυματισμό, ανακοίνωσε σήμερα το δίκτυο.

Οι ειδοποιήσεις θα στέλνονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο των γονιών ή με μήνυμα στο κινητό τους, ανάλογα με το τι θα επιλέξουν οι ίδιοι κατά την εγγραφή τους. Από τη στιγμή που θα ενημερωθούν, η εφαρμογή θα τους προτείνει επίσης έναν τηλεφωνικό αριθμό για επείγοντα περιστατικά ή συμβουλές, σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας, για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να συζητήσουν το θέμα με το παιδί τους.

Το σύστημα αυτό θα ενεργοποιηθεί από την επόμενη εβδομάδα στις ΗΠΑ, τη Βρετανία, την Αυστραλία και τον Καναδά και, αργότερα εντός του έτους, σε άλλες περιοχές του κόσμου.

«Ενδέχεται κάποιες φορές να ενημερώνουμε τους γονείς χωρίς να υπάρχει πραγματικός κίνδυνος», εξήγησε η θυγατρική εταιρεία του ομίλου Meta, «όμως εκτιμούμε –και οι ειδικοί συμφωνούν– ότι αυτή είναι μια καλή αφετηρία».

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη σειρά των μέτρων που λαμβάνουν οι πλατφόρμες τα τελευταία χρόνια για να προστατεύσουν καλύτερα τους νεαρούς χρήστες.

Στο Λος Άντζελες διεξάγεται αυτήν την περίοδο μια δίκη με εναγόμενες τις πλατφόρμες Instagram της Meta και YouTube της Google, που κατηγορούνται από μια νεαρή γυναίκα ότι της προκάλεσαν κατάθλιψη, άγχος και διαταραχή σωματικής δυσμορφίας. Η ενάγουσα, γνωστή μόνο με το όνομα «Κέιλι Τζ.Μ», άρχισε να χρησιμοποιεί το Instagram σε ηλικία 9 ετών και το YouTube από τα 6 της. Οι δικηγόροι της ισχυρίζονται ότι οι εταιρείες επιδίωκαν να αυξήσουν τα κέρδη τους εθίζοντας μικρά παιδιά στις υπηρεσίες τους, μολονότι γνώριζαν ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να βλάψουν την ψυχική υγεία τους.

Η «Κέιλι Τζ.Μ» πρόκειται να καταθέσει σήμερα.

Οι πλατφόρμες αρνούνται τις κατηγορίες και λένε ότι τα αποδεικτικά στοιχεία στην υπόθεση αυτή δεν επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς της γυναίκας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ