Ιερουσαλήμ: Ανοίγουν αύριο οι Άγιοι Τόποι μετά την εκεχειρία με το Ιράν

Οι Άγιοι Τόποι των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών στην Ιερουσαλήμ θα ανοίξουν εκ νέου αύριο, Σάββατο 8 Μαρτίου 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση της ισραηλινής αστυνομίας, σε μια πρώτη κίνηση χαλάρωσης των περιορισμών που είχαν επιβληθεί λόγω του πολέμου με το Ιράν. Η απόφαση ανακοινώθηκε σχεδόν 20 ώρες μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας.

Πρόκειται για τους ιερούς χώρους που βρίσκονται στην Παλιά Πόλη, στον ανατολικό τομέα της Ιερουσαλήμ, τον οποίο το Ισραήλ έχει καταλάβει και προσαρτήσει: το Κότελ, ή Τείχος των Δακρύων, για τους Εβραίους, τη Βασιλική του Παναγίου Τάφου για τους Χριστιανούς και την Πλατεία των Τζαμιών για τους Μουσουλμάνους. Οι χώροι αυτοί είχαν κλείσει από την πρώτη ημέρα του πολέμου, που άρχισε στις 28 Φεβρουαρίου 2026.

