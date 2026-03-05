MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Η Βραζιλία επικύρωσε τη συμφωνία ΕΕ – Mercosur για το εμπόριο

Η Βραζιλία επικύρωσε χθες Τετάρτη τη συμφωνία για το εμπόριο που σύναψαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Mercosur, δημιουργώντας μια από τις μεγαλύτερες περιοχές ελεύθερου εμπορίου στον πλανήτη, με ψηφοφορία στη Γερουσία, μερικές ημέρες μετά την έγκρισή της από τη Βουλή.

Δεν απομένει πλέον παρά μόνο το πράσινο φως του κοινοβουλίου της Παραγουάης για να επικυρωθεί η συμφωνία από όλες τις συμβαλλόμενες χώρες της λατινοαμερικάνικης συμμαχίας, καθώς η Αργεντινή και η Ουρουγουάη ενέκριναν ήδη το κείμενο αυτό την περασμένη εβδομάδα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

