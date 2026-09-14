Η Γερμανία ετοιμάζει οικονομικά μέτρα κατά της Κίνας – Ζητά από την ΕΕ να συνταχτεί

Η Γερμανία εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής νέων δασμών σε προϊόντα που εισάγονται από την Κίνα, προκειμένου να μπορέσει να προστατεύσει κλάδους της βιομηχανίας της, ενώ ζητά και από την ΕΕ να προχωρήσει στον ίδιο δρόμο.

Συγκεκριμένα, η Γερμανία εξετάζει ένα ευρύ πακέτο οικονομικών και εμπορικών μέτρων που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στην επιβολή νέων δασμών σε προϊόντα από την Κίνα, καθώς η κυβέρνηση τουΦρίντριχ Μερτς επεξεργάζεται μια νέα στρατηγική για την προστασία των γερμανικών και ευρωπαϊκών βιομηχανιών από τονολοένα και εντονότερο ανταγωνισμό της Κίνας.

Το Βερολίνο δεν εξετάζει μόνο νέους δασμούς, όπως επισημαίνεται σε ρεπορτάζ του Bloomberg, καθώς στο τραπέζι βρίσκονται αυστηρότεροι έλεγχοι στις κινεζικές επενδύσεις στην Ευρώπη, πιθανές προϋποθέσεις για τη δημιουργία κοινών επιχειρήσεων από κινεζικές εταιρείες, αυστηρότεροι περιορισμοί στις εξαγωγές τεχνολογίας και μέτρα για τον περιορισμό της εξάρτησης της Ευρώπης από την Κίνα σε κρίσιμες πρώτες ύλες και προϊόντα.

Ταγερμανικά υπουργεία χαρτογραφούν τις οικονομικές και βιομηχανικές εξαρτήσεις της χώρας από την Κίνα και εξετάζουν τα μέτρα που θα μπορούσαν να περιορίσουν τους κινδύνους. Στόχος της κυβέρνησης είναι να έχει καταλήξει σε ένα πακέτο προτάσεων έως τις 14 Οκτωβρίου, προκειμένου στη συνέχεια να επιδιώξει τη στήριξη των υπόλοιπων κρατών – μελών της ΕΕ.

Η Γερμανία συνεργάζεται ήδη με τη Γαλλία για τη διαμόρφωση κοινής ευρωπαϊκής θέσης, η οποία αναμένεται να παρουσιαστεί ενόψει της συνόδου κορυφής της ΕΕ τον Οκτώβριο και των επόμενων συνομιλιών της Ευρώπης με το Πεκίνο. Ωστόσο, το πακέτο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και η έγκρισή του από τη γερμανική κυβέρνηση δεν θεωρείται δεδομένη.

Γιατί αλλάζει στάση το Βερολίνο

Η στροφή της Γερμανίας έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η χώρα ήταν επί χρόνια από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές των στενών οικονομικών σχέσεων με την Κίνα. Η γερμανική βιομηχανία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την κινεζική αγορά, ενώ κορυφαίες εταιρείες της χώρας, κυρίως στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας και των μηχανημάτων, έχουν σημαντική παρουσία στην Κίνα.

Όμως η σχέση αυτή έχει αρχίσει να αλλάζει, καθώς οι κινεζικές επιχειρήσεις ανεβαίνουν πλέον ταχύτατα στην αλυσίδα αξίας και ανταγωνίζονται ευθέως τις γερμανικές εταιρείες, ακόμη και σε κλάδους όπου μέχρι πρόσφατα το Βερολίνο θεωρούσε ότι διατηρεί τεχνολογικό και παραγωγικό πλεονέκτημα.

Τα στοιχεία για το εμπόριο είναι χαρακτηριστικά: Οι γερμανικές εξαγωγές προς την Κίνα μειώθηκαν κατά 9,7% το 2025, στα 81,3 δισ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές από την Κίνα αυξήθηκαν κατά 8,8%, στα 170,6 δισ. ευρώ.

Έτσι, το εμπορικό ισοζύγιο γίνεται ολοένα πιο δυσμενές για τη Γερμανία, την ώρα που οι κινεζικές εταιρείες κερδίζουν μερίδια αγοράς στην Ευρώπη.

Τα κινεζικά υβριδικά αυτοκίνητα

Ένα από τα μέτρα που εξετάζει το Βερολίνο αφορά την επέκταση των ευρωπαϊκών δασμών και στα κινεζικής κατασκευής plug-in υβριδικά αυτοκίνητα.

Η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς οι κινεζικές μάρκες έχουν αυξήσει σημαντικά την παρουσία τους στην ευρωπαϊκή αγορά, προσφέροντας φθηνότερα μοντέλα σε μια περίοδο κατά την οποία τα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος διαβίωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το Bloomberg, τον Ιούλιο περίπου ένα στα τρία plug-in υβριδικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν στην Ευρώπη ήταν κινεζικής μάρκας, με εταιρείες όπως η Chery να κερδίζουν έδαφος.

Ο Γερμανός αντικαγκελάριος και υπουργός Οικονομικών, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, έχει ήδη υποστηρίξει την επέκταση των δασμών στα κινεζικής κατασκευής plug-in υβριδικά, ενώ έχει αφήσει ανοιχτό και το ενδεχόμενο να απαιτείται από ορισμένες κινεζικές εταιρείες να δημιουργούν παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη μέσω κοινοπραξιών, στις οποίες η πλειοψηφία θα ανήκει σε ευρωπαϊκές εταιρείες.

AI, chips και κρίσιμες πρώτες ύλες

Η νέα γερμανική στρατηγική δεν περιορίζεται στην αυτοκινητοβιομηχανία, αφού το πακέτο που εξετάζεται καλύπτει τις εμπορικές άμυνες της ΕΕ, τις δημόσιες προμήθειες, τις εφοδιαστικές αλυσίδες, τις κρίσιμες πρώτες ύλες, τον έλεγχο των επενδύσεων και την τεχνολογία.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόθεση για αυστηρότερους ελέγχους στις εξαγωγές προηγμένων τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και εξοπλισμού παραγωγής chips, καθώς στο Βερολίνο υπάρχει ανησυχία ότι ορισμένα προϊόντα που σήμερα δεν καλύπτονται από τους υφιστάμενους περιορισμούς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικούς σκοπούς.

Παράλληλα, εξετάζονται αυστηρότεροι έλεγχοι στις ξένες επενδύσεις στη Γερμανία. Η έννοια της «οικονομικής ανθεκτικότητας» και των «στρατηγικών εξαρτήσεων» αναμένεται να αποκτήσει μεγαλύτερο βάρος στις αποφάσεις για εξαγορές γερμανικών επιχειρήσεων από ξένους επενδυτές.

Ακόμη πιο σημαντική είναι η συζήτηση για τον έλεγχο των γερμανικών επενδύσεων στην Κίνα, καθώς ορισμένοι αξιωματούχοι θέλουν να δημιουργηθεί μηχανισμός που θα μπορεί να εξετάζει ή ακόμη και να περιορίζει γερμανικές επενδύσεις στην Κίνα σε ευαίσθητους κλάδους, κάτι που θα αποτελούσε σημαντική αλλαγή για την οικονομική σχέση των δύο χωρών.

Ζητούμενο η στάση της ΕΕ

Η εξέλιξη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω της γενικότερης αλλαγής στις εμπορικές σχέσεις της Ευρώπης. Η ΕΕ αντιμετωπίζει πλέον εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα που ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ την ημέρα, σύμφωνα με το Bloomberg, ενώ η ευρωπαϊκή βιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από κινεζικές επιχειρήσεις.

Για τη Γερμανία, η αλλαγή είναι ακόμη πιο δύσκολη από τη στιγμή που η οικονομία της χώρας βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με παρατεταμένη βιομηχανική αδυναμία και μεγάλες περικοπές θέσεων εργασίας. Την ίδια στιγμή, εταιρείες όπως η Volkswagen αντιμετωπίζουν αυξανόμενες πιέσεις από τον ανταγωνισμό στην παγκόσμια αγορά.

Ο ίδιος ο Μερτς έχει παραδεχθεί ότι η Ευρώπη «υποτίμησε τη δύναμη και την οικονομική ισχύ της Κίνας», χαρακτηρίζοντας την τρέχουσα περίοδο ένα «μεγάλο στρατηγικό σημείο καμπής».

Η Γερμανία φαίνεται πλέον να περνά από την προσπάθεια διατήρησης των στενών οικονομικών δεσμών με το Πεκίνο σε μια πολιτική «μείωσης των εξαρτήσεων», με το Βερολίνο να θέλει αυτή τη φορά να μετατρέψει τη δική του αλλαγή στάσης σε ευρωπαϊκή πολιτική.