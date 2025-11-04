MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Φρίκη στην Καλιφόρνια: 8χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα σε ψυγείο – Δολοφονήθηκε από τους γονείς και τη γιαγιά του

|
THESTIVAL TEAM

Σοκαριστική υπόθεση δολοφονίας ενός 8χρονου αγοριού στις Ηνωμένες Πολιτείες βλέπει το φως της δημοσιότητας. Το σώμα του 8χρονου παιδιού βρέθηκε μέσα σε ψυγείο γεμάτο πάγο στο διαμέρισμα της οικογένειάς του στο Lynwood της Καλιφόρνιας.

Ένας ανώνυμος κάτοικος της πολυκατοικίας στο Lynwood κάλεσε την αστυνομία ζητώντας να γίνει έλεγχος ευημερίας στους ενοίκους του σπιτιού.

Η μητέρα και ο πατέρας του μικρού Isaiah, η 25χρονη Destiny Harrison και ο Daniel Monzon, μαζί με τη γιαγιά από την πλευρά του πατέρα, Ana Carcamo Zarceno, 45 ετών, κατηγορούνται για φόνο, βασανισμό και κακοποίηση παιδιού που οδήγησε στον θάνατο.

Η Zarceno και ο Monzon αντιμετωπίζουν επίσης κατηγορίες για συνέργεια μετά το έγκλημα.

Τα τρία άτομα κατηγορούνται ότι προκάλεσαν εκούσια βλάβη στο μικρό αγόρι, η οποία οδήγησε στον θάνατό του.

Ο Εισαγγελέας της Κομητείας του Λος Άντζελες, Nathan J. Hochman, δήλωσε: «Η φρικτή κακοποίηση που υπέστη ο Isaiah γίνεται ακόμα πιο τραγική από το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζεται, προήλθε από τα χέρια των ανθρώπων που ήταν υποτίθεται ότι έπρεπε να τον αγαπούν και να τον προστατεύουν».

Η αστυνομία ισχυρίζεται ότι ο Isaiah υπέστη συνεχή κακοποίηση «για μεγάλο χρονικό διάστημα».

Φέρεται ότι «υπέκυψε στα τραύματά του» στις 24 Οκτωβρίου.

«Το σώμα του βρέθηκε λίγες μέρες αργότερα μέσα σε ένα ψυγείο γεμάτο πάγο», αναφέρει η εισαγγελική υπηρεσία σε δελτίο Τύπου.

Η επίσημη αιτία θανάτου του δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Άλλα τρία παιδιά, ηλικίας 16, 13 ετών και 9 μηνών, βρέθηκαν στο διαμέρισμα στο Lynwood όπου ανακαλύφθηκε το σώμα του Isaiah.

Μεταφέρθηκαν από το σπίτι και οδηγήθηκαν σε προστατευτική φροντίδα από το Τμήμα Παιδιών και Οικογενειακών Υπηρεσιών της Κομητείας του Λος Άντζελες.

«Αυτή είναι μια αδιανόητη και φρικτή τραγωδία», δήλωσε η επόπτρια της Κομητείας του Λος Άντζελες, Janice Hahn.

«Η καρδιά μου ράγισε για όσα πρέπει να έχουν βιώσει τα υπόλοιπα παιδιά σε αυτό το σπίτι, και είναι κρίσιμο το Τμήμα Παιδιών και Οικογενειακών Υπηρεσιών μας να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να τα στηρίξει και να τα κρατήσει ασφαλή υπό προστατευτική φροντίδα».

Οι γείτονες είχαν πει σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι τίποτα δεν φαινόταν ασυνήθιστο με την οικογένεια, όπως μεταδίδει η Daily Mail.

Κατά καιρούς «έβγαιναν έξω για να παίξουν», ενώ η μητέρα επιτηρούσε.

«Ήταν πάντα έξω με το σκύλο της», είπε ένας γείτονας. «Χαιρετούσε, χαμογελούσε. Τίποτα ασυνήθιστο».

Η εγγύηση ορίστηκε στα 2 εκατομμύρια δολάρια για τον κάθε κατηγορούμενο.

Εάν καταδικαστούν, αντιμετωπίζουν έκαστος ποινή φυλάκισης από 32 χρόνια έως ισόβια.

Καλιφόρνια

