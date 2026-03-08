MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Εξελέγη ο νέος ανώτατος ηγέτης στο Ιράν – Θα διαδεχθεί τον Αλί Χαμενεΐ

THESTIVAL TEAM

Η Συνέλευση των Ειδικών όρισε το πρόσωπο που θα είναι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν και που θα διαδεχθεί τον αγιατολάχ Αλί Χαμεινεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου σε ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα, όπως δήλωσαν μέλη της Συνέλευσης, χωρίς να το κατονομάζουν το πρόσωπο αυτό.

«Ο πλέον κατάλληλος υποψήφιος, που εγκρίθηκε από την πλειοψηφία της Συνέλευσης των Ειδικών, ορίστηκε», ο Μοχσέν Χεϊνταρί, εκπρόσωπος της επαρχίας Χουζεστάν στη Συνέλευση των Ειδικών, σύμφωνα με το πρακτορείο Isna.

Άλλο μέλος του σώματος αυτού που είναι αρμόδιο για την επιλογή το προσώπου που θα διαδεχθεί τον Αλί Χαμενεΐ, ο Μοχαμαντμεντί Μιρμπακερί, επιβεβαίωσε σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από το πρακτορείο Fars ότι υιοθετήθηκε μια «ισχυρή άποψη, που αντικατοπτρίζει τη θέση της πλειοψηφίας».

Tην ίδια στιγμή ο ισραηλινός στρατός, από την πλευρά του, προειδοποίησε σήμερα ότι θα συνεχίσει να καταδιώκει κάθε διάδοχο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Σε ανάρτηση στο Χ, στα φαρσί, ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε επίσης ότι θα καταδιώξει όποιο πρόσωπο επιδιώξει να διορίσει διάδοχο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, αναφερόμενος στο σώμα που είναι αρμόδιο για την επιλογή του.

Ο αγιατολάχ Μοχσέν Χεϊνταρί Αλεκασίρ, πάντως, μέλος της Συνέλευσης των Ειδικών, δήλωσε σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε σήμερα από το Nournews ότι υπό τις παρούσες συνθήκες δεν είναι δυνατή μια συνεδρίαση με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων προκειμένου να πραγματοποιηθεί η τελική ψηφοφορία.

Πρόσθεσε ότι έχει επιλεγεί υποψήφιος, με βάση τη συμβουλή του εκλιπόντος Αλί Χαμενεΐ και ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν θα πρέπει να είναι κάποιος τον οποίο «μισεί ο εχθρός» αντί να τον επαινεί.

