“Εβραίοι εγκαταλείψτε τη Νέα Υόρκη”: Ισραηλινός υπουργός για εκλογή του πρώτου μουσουλμάνου δημάρχου

Ο Ισραηλινός Υπουργός Υποθέσεων Διασποράς, Αμιχάι Τσίκλι, έδειξε έντονη δυσαρέσκεια για την ιστορική εκλογή του Ζοράν Μαμντάνι στη δημαρχία της Νέας Υόρκης, αποκαλώντας τον «υποστηρικτή της Χαμάς» και προτρέποντας τους Εβραίους της Νέας Υόρκης να μεταναστεύσουν στο Ισραήλ. Ο Ισραηλινός υπουργός δείχνει το Άγαλμα της Ελευθερίας να σβήνει τον πυρσό σε μια έντονα συμβολική κίνηση.

Ο Μαμντάνι είχε προειδοποιήσει πως εάν εκλεγεί δήμαρχος Νέας Υόρκης, θα ζητήσει τη σύλληψη του Μπενιαμίν Νετανιάχου για εγκλήματα πολέμου έτσι και πατήσει το πόδι του στην πόλη.

העיר שבעבר הייתה לסמל החירות העולמי, מסרה את המפתחות שלה לידיו של תומך חמאס, לידיו של מי שלא רחוק בעמדותיו מהפנאטים הג׳יהאדיסטים שרצחו לפני 25 שנה שלושת אלפים מאנשיה.



זהו רגע מפנה קריטי עבור העיר ניו־יורק. הבחירה שעשתה ניו יורק מערערת את יסודותיו המקום שהעניק חרות והזדמנות… pic.twitter.com/Nl8Sjpm7RG — עמיחי שיקלי – Amichai Chikli (@AmichaiChikli) November 5, 2025

«Η πόλη που κάποτε ήταν σύμβολο της παγκόσμιας ελευθερίας παρέδωσε τα κλειδιά της σε έναν υποστηρικτή της Χαμάς – σε κάποιον του οποίου οι θέσεις δεν απέχουν πολύ από εκείνες των φανατικών τζιχαντιστών που, πριν από 25 χρόνια, δολοφόνησαν 3.000 από τους δικούς της ανθρώπους», γράφει ο Τσίκλι στο X, αναφερόμενος στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

«Αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο καμπής για την πόλη της Νέας Υόρκης», προσθέτει. «Η επιλογή που έκανε η Νέα Υόρκη κλονίζει τα ίδια τα θεμέλια του τόπου που έδωσε ελευθερία και την ευκαιρία για επιτυχία σε αμέτρητους Εβραίους πρόσφυγες από τα τέλη του 19ου αιώνα – ένα μέρος που έγινε το σπίτι της μεγαλύτερης εβραϊκής κοινότητας στον κόσμο εκτός Ισραήλ».

Ο Τσίκλι σχολιάζει ότι η αλλαγή του προσώπου της Νέας Υόρκης «δεν συνέβη εν μία νυκτί — ξεκίνησε με την αντισιωνιστική ατμόσφαιρα στις πανεπιστημιουπόλεις, η οποία υπερνικήθηκε από τα χρήματα του Κατάρ, συνεχίστηκε με τις βίαιες διαδηλώσεις υποστηρικτών της Χαμάς στο CUNY, το NYU και ιδιαίτερα στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, το οποίο έγινε το προπύργιο της υποστήριξης της Χαμάς στις Ηνωμένες Πολιτείες — και έφτασε στο αποκορύφωμά της σήμερα το πρωί, όταν ο τελευταίος από τους νταήδες που υποστηρίζουν τους βιαστές και τους δολοφόνους της Χαμάς εξελέγη δήμαρχος».

Ο Ισραηλινός υπουργός ισχυρίζεται ότι «η Νέα Υόρκη δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια, ειδικά όχι για την εβραϊκή της κοινότητα. Η πόλη περπατά με ανοιχτά μάτια στην άβυσσο στην οποία έχει ήδη βυθιστεί το Λονδίνο… είναι άσκοπο να σπαταλάμε λόγια ισχυριζόμενοι ότι όλα θα πάνε καλά. Τίποτα δεν θα πάει καλά σε αυτή την πόλη».

Ο Τσίκλι ολοκληρώνει τη δήλωσή του λέγοντας ότι καλεί «τους Εβραίους της Νέας Υόρκης να σκεφτούν σοβαρά να φτιάξουν το νέο τους σπίτι στη Γη του Ισραήλ».