Ερντογάν για Νετανιάχου: “Είναι ο χασάπης της Γάζας”

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Άγκυρα προχωρά σε απαραίτητες διπλωματικές ενέργειες και πρωτοβουλίες με στόχο τη μείωση της έντασης, την παράταση της εκεχειρίας και τη συνέχιση των συνομιλιών σχετικά με τις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

«Η ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία είναι γνωστό ότι δεν είναι ικανοποιημένη με τη διαδικασία της εκεχειρίας, δεν πρέπει να επιτραπεί να τη σαμποτάρει», δήλωσε ο Ερντογάν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AK).

Παράλληλα, εξέφρασε την υποστήριξή του στον πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, σημειώνοντας ότι έχει υιοθετήσει σαφή στάση απέναντι στις απειλές του «σφαγέα Νετανιάχου στη Γάζα».

«Οι διαπραγματεύσεις δεν μπορούν να διεξαχθούν με σφιγμένες γροθιές. Δεν πρέπει να επιτραπεί στα όπλα να μιλήσουν ξανά αντί για λόγια. Πρέπει να αξιοποιηθεί το παράθυρο ευκαιρίας που άνοιξε η εκεχειρία», είπε.

Αναφερόμενος στη σταθερότητα στην περιοχή, δήλωσε ότι η ειρήνη και η ασφάλεια μπορούν να επιτευχθούν παρά τις πολιτικές της ισραηλινής κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να εκφράζει τη θέση της για τις εξελίξεις στη Γάζα, στη Δυτική Όχθη και στον Λίβανο.

Ο Τούρκος πρόεδρος σημείωσε ακόμη ότι η χώρα του παραμένει προσηλωμένη στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων και στην υποστήριξη των αμάχων που πλήττονται από τις συγκρούσεις στην περιοχή.

Τόνισε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να συμβάλει σε πρωτοβουλίες ειρήνης, στηριζόμενη στην αρχή «ειρήνη στο εσωτερικό, ειρήνη στην περιοχή, ειρήνη στον κόσμο».

Απαντώντας στις επικρίσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού που απευθύνονταν σε αυτόν και στην Τουρκία, ο Ερντογάν είπε: «Υπενθυμίζω στους “δολοφόνους μωρών” που μιλούν εναντίον μου και της χώρας μας ορισμένα γεγονότα: Η Δημοκρατία της Τουρκίας δεν είναι ένα συνηθισμένο κράτος».