Εντολή για καθήλωση χιλιάδων Airbus: Πρέπει να αλλάξουν επειγόντως λογισμικό – Επηρεάζονται από την ηλιακή ακτινοβολία

Περίπου 6.000 αεροπλάνα A320 της Airbus πρέπει να αντικαταστήσουν επειγόντως λογισμικό ελέγχου ευάλωτο στην ηλιακή ακτινοβολία, έπειτα από ένα «συμβάν» στις ΗΠΑ σε αεροπλάνο της εταιρείας JetBlue στα τέλη Οκτωβρίου.

Την Παρασκευή, η Airbus ενημέρωσε όλους τους πελάτες της που χρησιμοποιούν αυτό το λογισμικό «να σταματήσουν αμέσως τις πτήσεις» μετά την ανάλυση αυτού του τεχνικού περιστατικού που «αποκάλυψε ότι έντονη ηλιακή ακτινοβολία θα μπορούσε να φθείρει απαραίτητα δεδομένα για τη λειτουργία των συστημάτων ελέγχου πτήσης».

Η ευρωπαϊκή Airbus ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή για την άμεση αλλαγή λογισμικού σε μεγάλο αριθμό των πλέον ευπώλητων αεροσκαφών της, των A320, ένα μέτρο που θα επηρεάσει, σύμφωνα με πηγές της βιομηχανίας, περίπου 6.000 αεροσκάφη ή περισσότερο από το 50% του παγκόσμιου στόλου.

Η EASA αναμένεται να εκδώσει οδηγία για αξιοπλοΐα έκτακτης ανάγκης λόγω της ευρείας αλλαγής λογισμικού

Η Airbus ανακοίνωσε ότι πρόσφατο περιστατικό σε ένα αεροσκάφος A320 αποκάλυψε ότι η έντονη ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να αλλοιώσει κρίσιμα δεδομένα για τη λειτουργία των συστημάτων ελέγχου πτήσης. «Η Airbus αναγνωρίζει ότι αυτές οι συστάσεις θα οδηγήσουν σε διαταραχές της λειτουργίας για τους επιβάτες και τους πελάτες», τονίζει.

Οι αεροπορικές εταιρείες που επηρεάζονται από την ευρεία ανάκληση των Airbus A320 για να διορθωθεί η βλάβη του λογισμικού πρέπει να εκτελέσουν τις εργασίες πριν από την επόμενη πτήση, εκτός από κάθε πτήση επανατοποθέτησης σε βάση επισκευής, αναφέρει σήμερα δελτίο της Airbus προς τις αεροπορικές εταιρίες που περιήλθε σε γνώση του Reuters.

Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια (EASA) θα εκδώσει οδηγία σχετικά με την αξιοπλοΐα έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με την Airbus.

Για τα περίπου 2/3 των αεροσκαφών που επηρεάζονται από το μέτρο, η ανάκληση θα οδηγήσει σε μια σχετικά σύντομη καθήλωσή τους στο έδαφος, καθώς οι αεροπορικές εταιρίες θα επιστρέψουν σε προηγούμενη έκδοση λογισμικού, σύμφωνα με πηγές της βιομηχανίας.

Ωστόσο, το μέγεθος της επιχείρησης αναμένεται να προκαλέσει σημαντική αναστάτωση, καθώς το θέμα αυτό προκύπτει λίγο πριν από το Σαββατοκύριακο κατά το οποίο πραγματοποιούνται τα περισσότερα ταξίδια της χρονιάς στις ΗΠΑ.

Η αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στη Φλόριντα που φέρνει την μεγάλη αντικατάσταση λογισμικού

Το περιστατικό που προκάλεσε τη μεγάλη αυτή επιχείρηση επισκευής αφορούσε ένα αεροπλάνο της JetBlue Airways που εκτελούσε πτήση από το Κανκούν του Μεξικού, με προορισμό το διεθνές αεροδρόμιο Νιούαρκ Λίμπερτι στο Νιου Τζέρσεϊ στις 30 Οκτωβρίου.

Η πτήση 1230 πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στην Τάμπα της Φλόριντα. Αρκετοί άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, καθώς το Airbus A320 έχασε απότομα ύψος, έπειτα από πρόβλημα στον έλεγχο πτήσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Airbus, υπάρχουν περίπου 11.300 αεροσκάφη της οικογένειας A320 σε λειτουργία, εκ των οποίων 6.440 είναι του βασικού μοντέλου A320.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ