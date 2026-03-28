Χούθι: Για πρώτη φορά εκτοξεύτηκε πύραυλος από την Υεμένη εναντίον του Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε εκτόξευση πυραύλου από την Υεμένη, ενισχύοντας τις ανησυχίες για μέτωπο στην Ερυθρά Θάλασσα που θα επιδείνωνε την παγκόσμια πετρελαϊκή κρίση.

H Υεμένη εκτόξευσε για πρώτη φορά πύραυλο κατά του Ισραήλ και σύμφωνα με το ανακοινωθέν, σειρήνες ήχησαν γύρω από την Μπερ Σεβά και την περιοχή κοντά στο κύριο πυρηνικό ερευνητικό κέντρο του Ισραήλ για τρίτη φορά κατά τη διάρκεια της νύχτας από την Παρασκευή προς το Σάββατο.

Νωρίτερα, ο ηγέτης των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθι, Αμπντέλ Μάλεκ αλ Χούθι, προειδοποίησε ότι οι δυνάμεις που προκάλεσαν «χάος» στην Ερυθρά Θάλασσα για τη διεθνή ναυτιλία κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, είναι έτοιμο να χτυπήσει ξανά τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την Τεχεράνη, μια κίνηση που θα επιδείνωνε την παγκόσμια πετρελαϊκή και οικονομική κρίση η οποία προκλήθηκε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Οι Χούθι, που δυνητικά έχουν ικανότητα να πλήξουν γειτονικές χώρες του Κόλπου και να προκαλέσουν σημαντικές διαταραχές στη θαλάσσια ναυσιπλοΐα γύρω από την Αραβική Χερσόνησο, δεν έχουν ακόμη εισέλθει στον πόλεμο που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.Το επί της ουσίας κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και η στροφή προς μεγάλη εξάρτηση από την Ερυθρά Θάλασσα θα μπορούσαν να προσφέρουν μια τέτοια ευκαιρία.

Εξάλλου, το Ιράν θα μπορούσε να ανοίξει ένα νέο μέτωπο στο Στενό Μπαμπ αλ Μαντάμπ αν πραγματοποιηθούν επιθέσεις σε ιρανικό έδαφος ή στα νησιά του, μετέδωσε την Τετάρτη το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Tasnim, επικαλούμενο μια ανώνυμη ιρανική στρατιωτική πηγή.