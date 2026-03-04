“Είναι τελειωμένοι και το ξέρουν, έρχονται περισσότερα κύματα επιθέσεων” λέει ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ για το Ιράν

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου, ανακοινώνοντας την αποστολή επιπλέον στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή για τη συνέχιση του πολέμου κατά του Ιράν, διαβεβαιώνοντας ότι η χώρα θα πάρει όλο τον χρόνο που χρειάζεται για να εξασφαλίσει τη νίκη.

Ο Χέγκσεθ, μιλώντας για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν βιάζονται και ότι θα επιλέξουν τον κατάλληλο χρόνο για να εξασφαλίσουν την επιτυχία. Όπως είπε, «είναι πολύ νωρίς» και επανέλαβε τα λόγια του προέδρου Τραμπ, ότι η χώρα θα πάρει όλο τον χρόνο που χρειάζεται για να διασφαλίσει τη νίκη.

Ο Χέγκσεθ χαρακτήρισε τα αποτελέσματα των τελευταίων τεσσάρων ημερών ως «απίστευτα» και «ιστορικά», προσθέτοντας ότι η ιρανική κυβέρνηση είναι ήδη «τελειωμένη» και το γνωρίζει. Σημείωσε επίσης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αρχίσει να «κυνηγούν, αποσυνθέτουν, καταστρέφουν και νικούν» τις ικανότητες του ιρανικού καθεστώτος.

Ανέφερε επίσης ότι οι Ιρανοί ηγέτες θα βλέπουν μόνο «την αεροπορική ισχύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ» μέχρι τη στιγμή που οι δύο χώρες θα αποφασίσουν ότι ο πόλεμος έχει τελειώσει.

Σε συνέχεια της συνέντευξης Τύπου, υπογράμμισε ότι αυτή η σύγκρουση «ποτέ δεν είχε σχεδιαστεί ως δίκαιος αγώνας και δεν είναι δίκαιος αγώνας», επισημαίνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν το Ιράν «ενώ βρίσκεται σε μειονεκτική θέση».

Όπως είπε, «περισσότερα και μεγαλύτερα κύματα (στρατιωτικών δυνάμεων) έρχονται, μόλις ξεκινήσαμε», δείχνοντας ότι η Ουάσιγκτον σχεδιάζει να ενισχύσει περαιτέρω την επιχειρησιακή της παρουσία στη Μέση Ανατολή και να συνεχίσει την επιθετική στρατηγική μέχρι την επίτευξη των στρατιωτικών της στόχων.