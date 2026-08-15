Bloomberg: Κοντά σε συμφωνία για “ναυτιλιακό χάρτη” στα Στενά του Ορμούζ το Ιράν και το Ομάν

Το Ιράν και το Ομάν πλησιάζουν όλο και περισσότερο σε μια συμφωνία σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των Στενών του Ορμούζ, αναφέρει το Σάββατο το Bloomberg και προσθέτει ότι οι δύο πλευρές καταλήγουν σε σε συμφωνία για τις διαδρομές μέσω της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού.



Ο «ναυτιλιακός χάρτης», συνεχίζει το Bloomberg, είναι μέρος μιας ευρύτερης συμφωνίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας μέσω των Στενών και συνιστά μια ανεξάρτητη ρύθμιση μεταξύ του Ιράν και του Ομάν, η οποία θα διαφυλάσσει την κυριαρχία τους και θα διασφαλίζει την ασφαλή διέλευση των πλοίων.



Αυτό ήταν το πλαίσιο των δηλώσεων του εκπροσώπου του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι, όπως τις μετέδωσε το πρακτορείο Defa Press. Ο ίδιος είπε ότι οι συνομιλίεςπ ήγαν καλά, παρά τα εμπόδια από την αμερικανική πλευρά.



Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων δεν διευκρίνισε εάν θα επιβάλλονται τέλη διέλευσης στα πλοία ή ποιες ρυθμίσεις ασφαλείας θα ληφθούν για αυτά, αναφέρει πάντως ότι θα πραγματοποιηθεί μια νέα φάση συνομιλιών.



Τα Στενά έχουν αποδειχτεί το πιο δύσκολο εμπόδιο για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, που μετρά σχεδόν έξι μήνες.



Οι ΗΠΑ δεν συμμετείχαν σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, αλλά η θέση που εμφράζουν σταθερά το τελευταίο διάστημα είναι πως δεν θα αποδεχτούν μια συμφωνία που δεν θα αποκαθιστά (άνευ όρων) την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά.



Η αβεβαιότητα για το πώς θα αποκατασταθεί πλήρως η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά κρατά τις τιμές του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα, με το Brent να αυξάνεται κατά 6% τις τελευταίες ημέρες. Πέρα από αυτό, την αβεβαιότητα συντηρούν και τα δεκάδες περιστατικά επιθέσεων που έχουν καταγραφεί κατά πλοίων, με συνολικά 17 ναυτικούς νεκρούς.



Από την πλευρά τους οι ΗΠΑ επενδύουν και στον οικονομικό πόλεμο για να πιέσουν το Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει την Παρασκευή ότι η Ουάσιγκτον σχεδιάζει να πλήξει σκληρά την ιρανική οικονομία. Προσθέσε μιλώντας στο Fox ότι δεν τον ενδιαφέρει εάν ο πόλεμος τελειώσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.



Την ίδια ημέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος έλεγε ότι «πολύ σύντομα» θα κηρύξει τα Στενά του Ορμούζ «έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών» – άγνωστο όμως πώς θα υλοποιιήσει αυτή την υπόσχεση.