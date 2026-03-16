Αυστραλία και Ιαπωνία “δεν σχεδιάζουν” να στείλουν πλοία στο Στενό του Ορμούζ

Η Ιαπωνία ξεκαθάρισε σήμερα ότι «δεν σχεδιάζει» να διεξαγάγει ή να συμμετάσχει σε στρατιωτική επιχείρηση που θα εγγυάται την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, μετά την πίεση που άσκησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χθες Κυριακή σε συμμάχους των ΗΠΑ και στην Κίνα, απαιτώντας τη συμβολή τους για να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ.

Με δεδομένη «την τρέχουσα κατάσταση στο Ιράν, δεν σχεδιάζουμε να διατάξουμε επιχείρηση ασφάλειας της ναυσιπλοΐας», τόνισε στο ιαπωνικό κοινοβούλιο ο υπουργός Άμυνας Σιντζίρο Κοϊζούμι.

Το Ιράν προειδοποίησε εναντίον οποιασδήποτε εμπλοκής άλλων χωρών στον πόλεμο που έχει βάλει φωτιά στη Μέση Ανατολή και αυξήσει θεαματικά τις τιμές του πετρελαίου.

Αυστραλία: Δεν θα στείλει πολεμικά πλοία
Η υπουργός Μεταφορών της Αυστραλίας δήλωσε επίσης σήμερα ότι η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι δεν προτίθεται να στείλει κανένα πολεμικό πλοίο στο Στενό του Ορμούζ, παρότι Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε χθες Κυριακή από τους συμμάχους της χώρας του και την Κίνα συμβολή για να είναι εγγυημένη η ασφάλεια στη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας.

«Δεν θα στείλουμε (πολεμικό) πλοίο στο Στενό του Ορμούζ. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που μας έχει ζητηθεί, ούτε κάτι στο οποίο συμβάλλουμε», είπε η Κάθριν Κινγκ στο εθνικό δίκτυο ABC.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

