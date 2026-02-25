Αυστραλία: Εκκενώθηκε η πρωθυπουργική κατοικία μετά από απειλή για βόμβα

Ο Ομοσπονδιακός πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανίζι, ακολουθώντας σύσταση των υπηρεσιών πληροφοριών και ασφαλείας της χώρας αναγκάστηκε να εκκενώσει τη πρωθυπουργική κατοικία αποκαλούμενη και “Lodge” (Στοά) στην πρωτεύουσα Καμπέρα χθες το βράδυ λόγω απειλής για βόμβα.

Η απειλή συνδέεται με παραστάσεις που έχουν προγραμματιστεί στην Αυστραλία από μια ομάδα κλασικού κινεζικού χορού και μουσικής, η οποία είναι απαγορευμένη στην Κίνα από το καθεστώς.

Η ομάδα Shen Yun — η οποία έχει συνδεθεί με το πνευματικό κίνημα Falun Gong — πρόκειται να πραγματοποιήσει αρκετές παραστάσεις στην Αυστραλία τον επόμενο μήνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Αυστραλιανή δημόσια ραδιοτηλεόραση ABC οι διοργανωτές της εκδήλωσης έλαβαν ένα απειλητικό email στο οποίο υπήρχε ο ισχυρισμός πως είχαν τοποθετηθεί εκρηκτικά γύρω από την κατοικία του πρωθυπουργού και ότι θα πυροδοτούνταν εάν οι παραστάσεις του Shen Yun συνεχίζονταν.

«Μεγάλες ποσότητες εκρηκτικών και συγκεκριμένα νιτρογλυκερίνης έχουν τοποθετηθεί γύρω από την Πρωθυπουργική κατοικία της Αυστραλίας, που βρίσκεται στη Λεωφόρο Αδελαΐδας στην περιοχή Ντίκιν της Καμπέρα στην Αυστραλία», ανέφερε το μήνυμα.

«Αν επιμείνετε να συνεχίσετε την παράσταση, τότε η Πρωθυπουργική Στοά θα γίνει ερείπια και το αίμα θα ρέει σαν ποτάμι», κατέληγε το απειλητικό ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα πάντα με το ABC.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ το Shen Yun έλαβε την απειλή χθες και την διαβίβασε στην Αυστραλιανή Ομοσπονδιακή Αστυνομία (AFP) αργά το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Τη Δευτέρα, το θέατρο στην Χρυσή Ακτή της Πολιτείας Κουίνσλαντ εκκενώθηκε επίσης μετά από μια «μη επαληθευμένη απειλή» πριν την έναρξη της πρόβας.

Ο εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής αστυνομίας αστυνομίας ανακοίνωσε πώς οι έρευνες δεν είχαν αποτέλεσμα και ότι οι απειλές αποδείχθηκαν ψευδείς.

Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανίζι μεταφέρθηκε σε άλλη τοποθεσία για αρκετές ώρες, ενώ το AFP διεξήγαγε έρευνα στην στοά, όπου διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε απειλή.

Ο ίδιος μιλώντας σε συγκέντρωση στην Καμπέρα, εμφανίστηκε καθησυχαστικός ζητώντας να «μειωθεί η θερμοκρασία» της δημόσιας ενασχόλησης με το ζήτημα.

Το πνευματικό κίνημα Falun Gong είναι απαγορευμένο στην Κίνα και οι κινεζικές πρεσβείες έχουν επανειλημμένα επικρίνει τις παραστάσεις του Shen Yun και έχουν προτρέψει τους ανθρώπους να μην παρακολουθούν συναυλίες του συγκροτήματος το οποίο έχει έδρα στη Νέα Υόρκη.

Τον Ιανουάριο, τα κινεζικά προξενεία στο Σίδνεϊ και τη Μελβούρνη, εξέδωσαν ανακοινώσεις που επιτίθονταν στο Falun Gong και το Shen Yun.

Το προξενείο της Μελβούρνης προειδοποίησε ότι η παράσταση ήταν «ένα πολιτικό εργαλείο που χρησιμοποιείται από την αίρεση Falun Gong με το πρόσχημα της διάδοσης της παραδοσιακής κινεζικής κουλτούρας για την προώθηση των δογμάτων της και τη συσσώρευση πλούτου».

Οι παραστάσεις του Shen Yun περιέχουν «κρυφά πολιτικά στοιχεία και κακόβουλα συκοφαντούν την κινεζική κυβέρνηση, δυσφημώντας και διαστρεβλώνοντας τον κινεζικό πολιτισμό, εξαπατώντας και ξεγελώντας το κοινό, και διαβρώνοντας και βλάπτοντας την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ του κινεζικού και του αυστραλιανού λαού», τόνιζε η ανακοίνωση διπλωματικών εκπροσώπων του Κινεζικού καθεστώτος στην Αυστραλία.

Οι εκπρόσωποι του Falun Gong απαντώντας χαρακτήρισαν τη δήλωση «σαφές παράδειγμα διακρατικής καταστολής».

Δεν είναι η πρώτη φορά πάντως που το Shen Yun αντιμετωπίζει απειλές για βόμβες.

Πέρυσι, το Κέντρο John F. Kennedy για Το Πανεπιστήμιο Παραστατικών Τεχνών στην Ουάσιγκτον εκκενώθηκε πριν από την πρεμιέρα, για τους ίδιους λόγους και με τον ίδιο τρόπο, μέσω απειλητικού email.

Πηγή: ertnews.gr