Αξιωματούχος έκανε εμετό πάνω στον πρόεδρο της Ταϊβάν σε γιορτή για το Σεληνιακό Νέο Έτος

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εορτασμού του Σεληνιακού Νέου Έτους στην Ταϊβάν, όταν ο ηλικιωμένος επικεφαλής ενός ναού κατέρρευσε από αδιαθεσία και έκανε εμετό, μέρος του οποίου κατέληξε πάνω στον πρόεδρο της χώρας, Λάι Τσινγκ-τε.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας αμηχανία αλλά και ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του αξιωματούχου.

Ο Λιν Πέι-χουο, επικεφαλής του Κρατικού Ναού του Θεού του Πολέμου, στεκόταν δίπλα στον πρόεδρο Λάι Τσινγκ-τε, ανάμεσα σε τοπικούς αξιωματούχους, όταν άρχισε να δείχνει εμφανή σημάδια δυσφορίας.

Taiwan President Lai Ching-te was accidentally splashed with vomit while handing out Lunar New Year red envelopes at a temple.



The temple chairman suddenly felt unwell and vomited during a speech. pic.twitter.com/AtNYxrX9CY — Clash Report (@clashreport) February 18, 2026

Στο επίμαχο κλιπ ο Λιν φαίνεται να ανοιγοκλείνει επανειλημμένα τα μάτια του, να σφίγγει τις γροθιές του και να στρέφει αργά το κεφάλι του, εμφανώς καταβεβλημένος. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, σηκώνει το χέρι στο στόμα του, χωρίς ωστόσο να καταφέρνει να αποτρέψει τον εμετό.

Παρότι κατάφερε να συγκρατήσει μεγάλο μέρος του υγρό, κάποιο από αυτό κατέληξε στον ώμο του προέδρου.

Ο ηλικιωμένος αξιωματούχος απομακρύνθηκε αμέσως από τη γραμμή των επισήμων και στηρίχθηκε σε κοντινό τραπέζι, ενώ συνεργάτες του έσπευσαν να του προσφέρουν βοήθεια. Ο Ταϊβανέζος πρόεδρος, ο οποίος είχε σπουδάσει ιατρική πριν εισέλθει στην πολιτική, αρχικά έκανε ένα βήμα προς τα εμπρός μετά το συμβάν, ωστόσο στη συνέχεια γύρισε πίσω για να βοηθήσει τον Λιν και «συνέβαλε στον συντονισμό των πρώτων βοηθειών».

Η εκδήλωση διακόπηκε για λίγη ώρα και όταν ξεκίνησε εκ νέου, ο Λάι Τσινγκ-τε ανέφερε ότι αρκετά μέλη της οικογένειας του Λιν είχαν προσβληθεί πρόσφατα από νοροϊό, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι ενδεχομένως και ο ίδιος να είχε μολυνθεί.

Ο ίδιος ο ασθενής, σε μετέπειτα δήλωσή του, ζήτησε συγγνώμη για τη διακοπή της τελετής, επιβεβαιώνοντας ότι είχε κολλήσει νοροϊό από συγγενείς του. Χαρακτήρισε το περιστατικό «αναπόφευκτο» και εξέφρασε τη λύπη του προς τους παρευρισκόμενους.