ΔΙΕΘΝΗ

Απίστευτα σκηνικά στην Ουαλία: Τούρκοι σουβλατζήδες πιάστηκαν στα χέρια κραδαίνοντας σούβλες κεμπάπ – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Άγριος καβγάς ξέσπασε στο Νιούπορτ της Ουαλίας όταν μέλη δύο οικογενειών από την Τουρκία που διατηρούν καταστήματα κεμπάπ στην περιοχή πιάστηκαν στα χέρια, κραδαίνοντας… σούβλες.

Το βίντεο από κάμερα ασφαλείας στο οποίο καταγράφηκε ο άγριος καβγάς που σημειώθηκε τον περασμένο Αύγουστο στο Νιούπορτ της Ουαλίας, παρουσιάστηκε στη δίκη για την υπόθεση που είναι σε εξέλιξη.

Στο βίντεο φαίνονται άνδρες από τις δύο οικογένειες να κρατούν σούβλες και να επιτίθενται ο ένας στον άλλο.

Ουαλία

