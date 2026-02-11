MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Αλβανία: Αγωγή κατά του Ράμα από την ηθοποιό που δάνεισε την εικόνα της στην ψηφιακή “υπουργό”

THESTIVAL TEAM

Χωρίς πρόσωπο κινδυνεύει να μείνει η ψηφιακή «υπουργός» της Αλβανίας γιατί η ηθοποιός που δάνεισε τη φωνή και το πρόσωπό της κατέθεσε αγωγή κατά της κυβέρνησης.

Η Diella, η υπουργός Ψηφιακής Νοημοσύνης της Αλβανίας, είναι η πρώτη εικονική αξιωματούχος στον κόσμο.

Την ανακοίνωσε πέρυσι τον Σεπτέμβριο ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα και της έδωσε τα καθήκοντα τη καταπολέμηση της διαφθοράς στις δημόσιες συμβάσεις. Μέχρι τότε, η Diella ήταν το chatbot στην πύλη κυβερνητικών υπηρεσιών e-Albania.

Η Diella ήταν βασισμένη στο πρόσωπο και τη φωνή της ηθοποιού Ανίλα Μπίσα στο πλαίσιο συμβολαίου που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, γράφει το Politico.

Η ηθοποιός έχει μηνύσει το Υπουργικό Συμβούλιο, τον πρωθυπουργό, μια ιδιωτική εταιρεία που συμμετείχε στο έργο και την Εθνική Υπηρεσία της Κοινωνίας της Πληροφορίας (AKSHI).

Ισχυρίζεται δε ότι η κυβέρνηση συνέχισε να χρησιμοποιεί την εικόνα της πέραν του συμφωνημένου χρονικού πλαισίου και πεδίου εφαρμογής, το οποίο περιοριζόταν στην πλατφόρμα e-Albania.

Η Μπίσα ζητά την έκδοση διαταγής για την άμεση διακοπή της χρήσης της εικόνας της μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση. Όπως υποστηρίζει, η μη εξουσιοδοτημένη χρήση της εικόνας τής προκάλεσε σημαντική και ανεπανόρθωτη ζημιά.

Από την πλευρά της, η κυβερνητική εκπρόσωπος Μανιόλα Χάσα δήλωσε στο Politico ότι κατά την άποψη της κυβέρνησης «η αγωγή είναι παράλογη, αλλά χαιρετίζουμε την ευκαιρία να την επιλύσουμε μια για πάντα σε δικαστήριο».

