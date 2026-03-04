MENOY

Θεσσαλονίκη: Stand-up comedy με τον Θωμά Ζάμπρα και τον Ανδρέα Πασπάτη σήμερα στο Θέατρο Αριστοτέλειον

THESTIVAL TEAM

Ο Θωμάς Ζάμπρας και ο Ανδρέας Πασπάτης έρχονται σήμερα Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026 στο Θέατρο Αριστοτέλειον στη Θεσσαλονίκη με την Stand-up comedy παράσταση “Ξεκινάμε και Βλέπουμε”.

Ο Θωμάς Ζάμπρας και ο Ανδρέας Πασπάτης ενώνουν τις δυνάμεις τους – κυρίως γιατί δεν είχαν κάτι καλύτερο να κάνουν – και ανεβαίνουν στη σκηνή με ολοκαίνουριο υλικό που ούτε οι ίδιοι δεν ξέρουν αν δουλεύει. Καινούρια αστεία, πειραματισμοί και ίσως μια δόση υπαρξιακής κρίσης, αλλά αυτό είναι το ρίσκο που παίρνετε. Αυτοί ξεκινούν – κι εσείς θα δείτε. Αν αντέχετε.

Πληροφορίες παράστασης:

Θωμάς Ζάμπρας & Ανδρέας Πασπάτης
“Ξεκινάμε και Βλέπουμε”

Stand-up comedy παράσταση

Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026

Θέατρο Αριστοτέλειον
Εθν. Αμύνης 2, Θεσσαλονική

Οι πόρτες ανοίγουν: 20:00
Έναρξη: 21:00

Τιμές εισιτηρίων:

Γενική είσοδος: €13

Ειδική Τιμή εισιτηρίου Θέασης (Α.με.Α. / άνεργοι / φοιτητές / ειδικές κατηγορίες με την επίδειξη της αντίστοιχης κάρτας): 10€

Ταμείο: 15€

Εισιτήρια online: More.com

Εισιτήρια προπωλούνται μέσω του more.com και του δικτύου καταστημάτων του: Nova, Public, MediaMarkt, βενζινάδικα Shell, BP, EKO, Metro, My Market

