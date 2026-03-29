“Στον ρυθμό της Άνοιξης”: Η Ευανθία Ρεμπούτσικα έρχεται απόψε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Η Ευανθία Ρεμπούτσικα προσκαλεί το κοινό σε μια μουσική βραδιά γεμάτη φως, συναίσθημα και ανοιξιάτικη ενέργεια, απόψε, Κυριακή 29 Μαρτίου στις 21:00 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Η αγαπημένη συνθέτρια και βιολονίστα, διευθύνει μία μουσική ιεροτελεστία στο ρυθμό της άνοιξης, με τον χαρακτηριστικό λυρισμό και τη βαθιά κινηματογραφική της γραφή. Ανεβαίνει στη σκηνή σκορπίζοντας χαρά και παρουσιάζει μια επιλογή από μελωδίες που έχουμε συνδέσει με εικόνες, ταξίδια και έντονες συγκινήσεις.

Οι μουσικές της, αισιόδοξες, αλλά και γεμάτες νοσταλγία, συναντούν τον παλμό της νέας εποχής, σε ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ανάμεσα στη μνήμη και την αναγέννηση, όπως ακριβώς και η άνοιξη, η πιο όμορφη μεταβατική εποχή του χρόνου.

Μαζί της στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης θα βρεθούν δύο συγκροτήματα με χαρακτήρα και ψυχή, δημιουργώντας έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στο ορχηστρικό, το έντεχνο και το σύγχρονο άκουσμα. Οι ριζωμένοι στην παράδοση Κλοσάρ, θα φέρουν στο μουσικό σύμπαν της Ρεμπούτσικα θύμισες και νοσταλγία, ενώ οι Κούπες, πάντα ανήσυχοι και έτοιμοι να πειραματιστούν, θα προσθέσουν τη δική τους rock διάσταση.

Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, συναίσθημα και μελωδίες, μια γιορτή της μουσικής με την υπογραφή της Ευανθίας Ρεμπούτσικα.

Εισιτήρια εδώ: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/euanthia-rempoutsika-ston-rythmo-tis-anoiksis/

