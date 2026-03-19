Η Ντίνα Νικολάου Guest chef στο εστιατόριο Ακτή Ντοβίλ στη Θεσσαλονίκη

Επετειακό μενού για τα 20 χρόνια του παριζιάνικου Evi Evane, σε συνεργασία με τον σεφ της Ακτής Ντοβίλ Παναγιώτη Δεληθανάση

Το εστιατόριο Ακτή Ντοβίλ στη Θεσσαλονίκη υποδέχεται τη σεφ και συγγραφέα Ντίνα Νικολάου σε ένα ξεχωριστό guest chef dinner για τον εορτασμό των 20 χρόνων του παριζιάνικου Evi Evane. Για τη βραδιά, η Ντίνα Νικολάου συναντά στην κουζίνα τον Head Chef του Ακτή Ντοβιλ, Παναγιώτη Δεληθανάση, και μαζί παρουσιάζουν ένα επετειακό μενού που παντρεύει τη σύγχρονη ελληνική δημιουργικότητα με αναφορές σε αγαπημένες γεύσεις και πρώτες ύλες.

Το μενού θα ξεδιπλώνεται σαν γαστρονομική αφήγηση: καθαρές γεύσεις, εποχικότητα, ελληνικά προϊόντα και τεχνικές που αναδεικνύουν τη φινέτσα της ελληνικής κουζίνας – σε ένα τραπέζι αφιερωμένο στη διαδρομή του Evi Evane και στη χαρά της φιλοξενίας.

Ακτή Ντοβίλ: ένας προορισμός δίπλα στη θάλασσα

Το εστιατόριο Ακτή Ντοβίλ βρίσκεται στην Καλαμαριά, κυριολεκτικά πάνω στην ακτογραμμή της Θεσσαλονίκης, με θέα στον Θερμαϊκό και ατμόσφαιρα που κάνει κάθε δείπνο εμπειρία. Ο χώρος έχει σχεδιαστεί από τους Minas Kosmidis Architects και αποτελεί ένα σύγχρονο, κομψό εστιατόριο 450 τ.μ., ολοκληρωμένο το 2022.

Σεφ Παναγιώτης Δεληθανάσης

Ο Παναγιώτης Δεληθανάσης είναι ο Head Chef του εστιατορίουΑκτής Ντοβί, με έμφαση στη θαλασσινή πρώτη ύλη και την ελληνική γεύση σε σύγχρονη εκτέλεση. Έχει παρουσιάσει τη μαγειρική του και σε τηλεοπτικό πλαίσιο, ως Head Chef του εστιατορίου.

Πληροφορίες εκδήλωσης

Πού: Ακτή Ντοβίλ Θαλάττης γεύσις
Πότε: 20/3/2026
Ώρα: 20:00
Μενού: Επετειακό set menu 6 πιάτων (Ντίνα Νικολάου x Ντοβίλ brigade)
Τιμή ανά άτομο: 75€
Προαιρετικό wine pairing: 75€
Κρατήσεις: 2310407000

Σχετικά με τη Ντίνα Νικολάου

Η Ντίνα Νικολάου είναι σεφ και συγγραφέας, με διαρκή δράση στην ανάδειξη της ελληνικής κουζίνας και των ελληνικών προϊόντων, συνδυάζοντας παράδοση, τεχνική και σύγχρονη δημιουργικότητα.

Σχετικά με το Evi Evane (Παρίσι)

Το Evi Evane γιορτάζει 20 χρόνια παρουσίας στο Παρίσι, αποτελώντας σημείο συνάντησης για την ελληνική γεύση και φιλοξενία στο εξωτερικό.

MENOY
Ακτή Ντοβίλ 20/3/2026
Guest chef Νικολάου Ντίνα

Καλωσόρισμα

Παλατιανοί κεφτέδες
κονφί σύκου Κύμης
Ντίνα Νικολάου

Μπακαλιάρος πλακί
κρέμα πατάτας, σάλτσα κρεμμύδι
Ντοβίλ brigade

Menu

Καρπάτσιο μπαρμπούνι ‘σαβόρο’
Ντοβίλ brigade

Τάρτα παντζαριού
χαλούμι, πορτοκάλι, γλάσο χαρούπι
Ντίνα Νικολάου

Μύδια Ολυμπιάδας
πιλάφι, τραγανός παστουρμάς, «σαντιγί φέτας»
Ντίνα Νικολάου

Χαλβάς
παγωτό φιστίκι, σιρόπι  βύσσινο
Ντίνα Νικολάου

