Μνημόνιο συνεργασίας ΔΕΘ-HELEXPO και Βουλγαρο-Ελληνικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου για την ενίσχυση της διμερούς επιχειρηματικότητας

Την περαιτέρω εμβάθυνση των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων Ελλάδας και Βουλγαρίας μέσα από τη δυναμική του εκθεσιακού κλάδου σηματοδοτεί η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της ΔΕΘ-HELEXPO και του Βουλγαρο-Ελληνικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (BHCCI), το οποίο εδρεύει στη Σόφια.

Η συμφωνία υπογράφτηκε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΘ-HELEXPO, κ. Ανδρέα Μαυρομμάτη, και τον Πρόεδρο του BHCCI, κ. Σάββα Καραφυλλίδη.

Το Μνημόνιο δημιουργεί ένα πλαίσιο συνεργασίας, με βασικό στόχο τη μεγιστοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών για εκθέτες, εμπορικούς επισκέπτες και θεσμικούς φορείς των δύο χωρών. Ο οδικός χάρτης της συνεργασίας των δύο οργανισμών επικεντρώνεται σε στοχευμένους τομείς, οι οποίοι περιλαμβάνουν:

•           Διοργάνωση Εμπορικών Αποστολών: Εκατέρωθεν υποστήριξη και διευκόλυνση επίσημων επιχειρηματικών και θεσμικών αποστολών στο πλαίσιο των κλαδικών εκθέσεων.

•           Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας και Βέλτιστων Πρακτικών: Στενή συνεργασία σε επίπεδο ψηφιακών εργαλείων, πρακτικών βιωσιμότητας και στρατηγικών βελτίωσης της εμπειρίας του επισκέπτη (customer engagement).

•           Κοινές Εκδηλώσεις και B2B Συναντήσεις: Συνδιοργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων, θεματικών σεμιναρίων και συνεδριακών πάνελ για την ανάδειξη των επενδυτικών ευκαιριών στις δύο αγορές.

•           Αμοιβαία Προβολή: Στοχευμένη προώθηση των εκθεσιακών γεγονότων μέσα από τα δίκτυα των δύο φορέων και παροχή φυσικών χώρων προβολής (info booths) σε εκθέσεις αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

•           Υποστήριξη Διμερών Επενδύσεων: Ενίσχυση της διασύνδεσης με κυβερνητικούς φορείς και υλοποίηση προγραμμάτων matchmaking για την υποστήριξη της εμπορικής συνεργασίας.

•           Θεσμική Συνεργασία και Διάχυση Πληροφοριών: Ανταλλαγή δεδομένων, τεχνική συνεργασία στελεχών και κοινές επικοινωνιακές εκστρατείες για τη μεγιστοποίηση του επιχειρηματικού αντικτύπου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η σύμπραξη με το BHCCI, έναν σημαντικό οργανισμό επιχειρηματικής ανάπτυξης και εμπορικής προώθησης στη Βουλγαρία, εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό διεθνοποίησης της ΔΕΘ-HELEXPO και επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για την οικοδόμηση συνεργασιών που λειτουργούν ως καταλύτες αύξησης της εξωστρέφειας.

ΔΕΘ

