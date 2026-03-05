Επιστολή της Οργανωτικής Επιτροπής για δημοψήφισμα για τη ΔΕΘ στον δήμο Θεσσαλονίκης – “Να αρθεί η παρανομία”

Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση γύρω από το αίτημα για τη διενέργεια τοπικού δημοψηφίσματος σχετικά με το μέλλον της ΔΕΘ, μετά την απάντηση του δήμου Θεσσαλονίκης ότι δεν υφίστανται νόμιμες υπογραφές, αλλά «μόνο μια λίστα με ονοματεπώνυμα».

Με επιστολή της προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, Σπύρο Βούγια, και κοινοποίηση στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, η Οργανωτική Επιτροπή του Δημοψηφίσματος κάνει λόγο για αυθαίρετες νομικές ερμηνείες και για απόπειρα παρεμπόδισης της διαδικασίας.

«Υπερβαίνουν τις αρμοδιότητές τους»

Στην επιστολή, που φέρει ημερομηνία 5 Μαρτίου 2026, η εκπρόσωπος της Επιτροπής, Μαρία Κέκη, σημειώνει ότι με «ιδιαίτερη έκπληξη» διαπιστώθηκε πως οι υπηρεσίες του Δήμου, «υπερβαίνοντας τις αρμοδιότητες που τους απονέμει ο νόμος», προχώρησαν – όπως υποστηρίζει – σε αυθαίρετες ερμηνευτικές κατασκευές, με στόχο να αποτρέψουν τη διενέργεια του δημοψηφίσματος.

Η διοίκηση του Δήμου, σύμφωνα με την Επιτροπή, επικαλείται το άρθρο 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, υποστηρίζοντας ότι διαπιστώνεται «απουσία νόμιμων υπογραφών». Ωστόσο, η Επιτροπή αντιτείνει ότι η συγκεκριμένη διάταξη αφορά αιτήσεις για έκδοση διοικητικής πράξης και όχι διαδικασία προκήρυξης δημοψηφίσματος.

Όπως υπογραμμίζεται, το αίτημα για δημοψήφισμα εδράζεται στο άρθρο 134 του ν. 4555/2018, το οποίο – σύμφωνα με την επιστολή – δεν συνιστά διοικητική διαδικασία αλλά πολιτική-συμμετοχική διαδικασία, που ενεργοποιεί θεσμούς άμεσης συμμετοχής των δημοτών.

«23.214 πολίτες υπέγραψαν κανονικά»

Η Οργανωτική Επιτροπή απορρίπτει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό ότι δεν υπάρχουν νόμιμες υπογραφές, επισημαίνοντας ότι 23.214 δημότες υπέγραψαν είτε σε έντυπη μορφή είτε ηλεκτρονικά.

Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής στήριξης, όπως αναφέρεται, οι πολίτες υπέβαλαν υπεύθυνη δήλωση, καταχωρώντας το ονοματεπώνυμό τους και τα απαραίτητα στοιχεία που τεκμηριώνουν την ιδιότητα του δημότη, «ώστε να μην καταλείπεται καμία αμφιβολία ούτε για την ταυτότητα ούτε για τη βούληση του υπογράφοντος».

Στην επιστολή γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στον πολιτικό και συμμετοχικό χαρακτήρα του δικαιώματος των δημοτών να ζητούν τοπικό δημοψήφισμα, όπως αυτό προβλέπεται στο κεφάλαιο Η΄ (άρθρα 133-151) του ν. 4555/2018, που αφορά την «ενίσχυση των θεσμών συμμετοχής στην τοπική αυτοδιοίκηση».

Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι η απαίτηση της διοίκησης να προχωρήσει η ίδια σε επαλήθευση των υπογραφών, χωρίς – όπως αναφέρει – να προβλέπεται τέτοια διαδικασία από τον νόμο, «καταλύει το δικαίωμα» των δημοτών και περιορίζει συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα αναφοράς στις αρχές (άρθρο 10 του Συντάγματος) και τη συμμετοχή στην Κοινωνία της Πληροφορίας (άρθρο 5Α).

Παράλληλα, γίνεται λόγος για προσθήκη προϋποθέσεων που δεν προβλέπονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, κάτι που – κατά την Επιτροπή – θίγει την αρχή της νομιμότητας.

Η Οργανωτική Επιτροπή ζητά «να αρθεί η παρανομία», ώστε να συνεχιστεί κανονικά η διαδικασία για τη διενέργεια του δημοψηφίσματος, με έλεγχο των προϋποθέσεων που προβλέπει ο νόμος και με συζήτηση του αιτήματος στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης.