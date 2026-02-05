Θεσσαλονίκη: Πότε ξεκινούν οι εργασίες στην πλατεία Ελευθερίας – Τι θα γίνει με τις θέσεις στάθμευσης που θα χαθούν

Στην έναρξη των εργασιών στην πλατείας Ελευθερίας και στον σχεδιασμό της δημοτικής αρχής ώστε να βρεθούν οι θέσεις στάθμευσης που θα χαθούν από τη μετατροπή της πλατείας σε Πάρκο Μνήμης αναφέρθηκε στην έναρξη της τοποθέτησης του, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (5/2) στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης.

«Η Πλατεία Ελευθερίας μπήκε στον δρόμο της υλοποίησης και καταβάλλουμε προσπάθειες ώστε μέχρι τέλη Μαρτίου να ξεκινήσει ο εργολάβος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αγγελούδης και πρόσθεσε πως ο δήμος εξασφάλισε 153 νέες θέσεις στάθμευσης στο λιμάνι, μετά από συνεννόηση που είχε με τον ΟΛΘ και μαζί με τις 84 που είχαν δημιουργηθεί το προηγούμενο διάστημα, ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό σε 237 θέσεις στάθμευσης.

Επιπρόσθετα, αρχίζουν μέσα στο επόμενο διάστημα οι εργασίες για άλλες 100 θέσεις στάθμευσης στο χώρο που παραχωρήθηκε από τη ΓΑΙΟΣΕ στον δήμο και βρίσκεται απέναντι από το Δικαστικό Μέγαρο. «Θα προσπαθήσουμε αυτές οι νέες θέσεις να έχουν ολοκληρωθεί στο επόμενο δίμηνο», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Σε όσους λένε “ανάπλαση ή χώρος στάθμευσης” η απάντηση είναι και ανάπλαση και Πάρκο Μνήμης και χώροι στάθμευσης. Χρειάζεται τρόπος και σχέδιο», τόνισε ο κ. Αγγελούδης.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε και στην ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των παρεμβάσεων στη Β’ Δημοτική Κοινότητα και τόνισε την ενίσχυση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία. Συγκεκριμένα, όπως επεσήμανε στο τέλος του έτους θα κατασκευαστούν 220 ράμπες για ΑμεΑ σε όλη την πόλη. Επίσης, θα ξεκινήσουν άμεσα τρεις εργολαβίες με έξι συνεργεία για την αποκατάσταση των κατεστραμμένων πεζοδρομίων, ταυτόχρονα σε όλη την πόλη.

Επίσης, μέσω δωρεάς της Τράπεζας Πειραιώς, έχουν δημιουργηθεί 56 νέες ράμπες για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ, έχουν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις για την αποκατάσταση πεζοδρομίων σε μια έκταση άνω των 500 τετραγωνικών μέτρων, ενώ ξεκινούν άμεσα να τοποθετούνται και 100 νέα παγκάκια στους κοινόχρηστους χώρους της Β’ Δημοτικής Κοινότητας.

Στο πλαίσιο της δωρεάς θα δημιουργηθεί και μία νέα παιδική χαρά, της οποίας οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει. Σύμφωνα με τον κ. Αγγελούδη, η νέα παιδική χαρά βρίσκεται στη Β’ Δημοτική Κοινότητα, στην οδό Δάμονος, πίσω από τη Βίλα Πετρίδη, και ευελπιστεί ότι θα παραδοθεί το αργότερο μέχρι τα τέλη Μαρτίου. «Βήμα-βήμα θέλουμε να αποκαταστήσουμε αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες της δεύτερης κοινότητας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, εκτός από τις 56 νέες ράμπες, έχουν κατασκευαστεί και άλλες 18 στα υπόλοιπα διαμερίσματα.

Chatbot στην ιστοσελίδα του δήμου για την εξυπηρέτηση των δημοτών

Μία νέα εφαρμογή προστέθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για έναν νέο ψηφιακό βοηθό ή αλλιώς chatbot το οποίο ενσωματώθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου, προκειμένου να εξυπηρετεί τους δημότες, τους επαγγελματίες και τους επισκέπτες.

Ο κ. Αγγελούδης και ο Αντιδήμαρχος Ψηφιακής Πολιτικής, Διοικητικής Αναδιάρθωσης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη, Κώστας Βασιλόπουλος παρουσίασαν στους δημοσιογράφους τον ψηφιακό βοηθό, κάνοντας διάφορες ερωτήσεις και με το ίδιο να απαντά άμεσα και να καθοδηγεί τον χρήστη σε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται.

Όπως τόνισε ο κ. Βασιλόπουλος, ο πολίτης, μέσα από μία απλή συνομιλία, μπορεί πλέον να υποβάλλει αιτήματα για ζητήματα της καθημερινότητας, όπως προβλήματα σε υποδομές, θέματα καθαριότητας ή δημοτικού φωτισμού, με εύκολο και καθοδηγούμενο τρόπο. Και πρόσθεσε πως η συγκεκριμένη πρωτοβουλία «δεν αποτελεί μία αποσπασματική δράση, είναι ένας κρίκος σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού του δήμου Θεσσαλονίκης».

Παράλληλα, ο κ. Βασιλόπουλος συμπλήρωσε πως οι δημότες θα μπορούν να επικοινωνούν αρχικά γραπτώς με το chatbot, καθώς θα προστεθεί το επόμενο διάστημα και η φωνητική εντολή, ενώ ο ψηφιακός βοηθός αντιλαμβάνεται και τα greeklish αλλά και τα ορθογραφικά λάθη.

Σε καρναβαλικούς ρυθμούς η Θεσσαλονίκη – Αποκριάτικο πάρτι με τον Τόνι Σφήνο στην πλατεία Αριστοτέλους

Σε καρναβαλικούς ρυθμούς ετοιμάζεται να μπει η Θεσσαλονίκη με τη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου και ένα μεγάλο αποκριάτικο πάρτι που θα διοργανωθεί αμέσως μετά στην πλατεία Αριστοτέλους στις 7 το απόγευμα, με τον Τόνι Σφήνο. Μαζί του θα είναι η Antonella Cuellar αλλά και η μπάντα του The Playmates.

Όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας, Βασίλης Γάκης, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, το πρόγραμμα του Τόνι Σφήνου θα είναι μια μουσική αναδρομή στις μελωδίες των δεκαετιών του ’60, του ’70, του ’80 αλλά και του σήμερα, με μείγμα από παλιές αγαπημένες και σύγχρονες επιτυχίες. Επίσης, στο πάρτι θα παίξουν και γνωστοί Djs.

Σημειώνεται πως πριν από το αποκριάτικο πάρτι θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη καρναβαλική παρέλαση που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Καρναβάλι Θεσσαλονίκης». Η προσυγκέντρωση ξεκινάει στις 3 το μεσημέρι στον Λευκό Πύργο και η παρέλαση θα διασχίσει τις οδούς Εθνικής Αμύνης, Τσιμισκή, Βενιζέλου και θα καταλήξει, μέσω της οδού Μητροπόλεως, στην πλατεία Αριστοτέλους.

Όπως ανέφερε ο κ. Γάκης, η πλατεία Αριστοτέλους αλλά και η οδός Τσιμισκή θα στολιστούν με αποκριάτικο διάκοσμο, ο οποίος θα περιλαμβάνει και το χαρακτηριστικό λογότυπο της πόλης, το γράμμα «Θ» με το καπέλο του αρλεκίνου.