Θεσσαλονίκη: Η ιδιαίτερη πρόσκληση μαθητών στον Στέλιο Αγγελούδη – “Σας αγαπάμε πολύ”

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή μοιράστηκε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, κατά τη διάρκεια της υπογραφής της σύμβασης για την ανάπλαση της Πλατεία Ελευθερίας.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, μαθητές από τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια, του έστειλαν μια ξεχωριστή πρόσκληση για την εκδήλωση του σχολείου τους με θέμα τη Θεσσαλονίκη, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Μαρτίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Το μήνυμα των μαθητών απευθυνόταν προσωπικά στον δήμαρχο, καλώντας τον να παραστεί στην εκδήλωσή τους, σε μια κίνηση που, όπως ανέφερε, τον συγκίνησε ιδιαίτερα.

Όπως έγραψαν οι μαθητές: “Αγαπητέ δήμαρχε, είμαστε τα Προτυπάκια και θέλουμε να σας καλέσουμε στο Μέγαρο Μουσικής την Κυριακή 29 Μαρτίου. Σας αγαπάμε πολύ και σας θέλουμε στην εκδήλωση με θέμα την πόλη μας Θεσσαλονίκη. Να έρθετε να μας χαρείτε!”

